På luksusresort er maden under al kritik Alderbrook Resort & Spa i den amerikanske stat Washington er et smukt hotel i smukke omgivelser, men maden lever ikke op til prisen.

En vandflyver letter fra Hood Canal, som i virkeligheden er en fjord, mens en sæl og dens unge dykker og forsvinder lydløst og elegant under vandoverfladen. Duoen EsJae og Dan Tyack underholder på terrassen, mens hotelgæsterne indtager en sen frokost eller tidlig middag til tonerne af en akustisk og en steelguitar og sange som ’You Make me Feel Like a Natural Woman’.



Fakta Om Alderbrook Resort & Spa Alderbrook Resort & Spa, 7101 E State Highway 106 Union, Washington 98592, USA Godt: Beliggenhed Indretning Aktiviteter Skidt: Maden

Fra balkonen i værelse 422 på Alderbrook Resort & Spa 135 kilometer sydvest for byen Seattle i den amerikanske stat Washington kan vi nyde både musikken og udsigten.

Foto: Poul Husted Lobbyen er flot og minder om nationalparkernes lodges og er et samlingspunkt for gæsterne.

Lobbyen er flot og minder om nationalparkernes lodges og er et samlingspunkt for gæsterne. Foto: Poul Husted

Kun to af hotellets stamgæster, Alder og Brook, sover uforstyrret videre i to stole i den store lobby. Alder og Brook er hotellets huskatte, og dørmanden fortæller, at de to populære beboere har behov for hvile, fordi de patruljerer i hotellets omgivelser den ganske nat: »Tænk, mit arbejdsliv består i at åbne og lukke døre for to katte«.





Beliggenhed:Alderbrook ligger lige ud til Hood Canal med udsigt til Mount Washington, hvis top ligner ansigtet på USA’s første præsident, George Washington, liggende på ryggen. Under et krydstogt på fjorden med turbåden ’Lady Alderbrook’ fortæller guiden Cindy Sund, at man kan være heldig at se havoddere, sæler, delfiner og spækhuggere.

Vi må dog nøjes med sæler, men kan til gengæld glæde os over, at røgen fra sommerens skovbrande er drevet væk, så vi tydeligt kan se Mount Rainiers snedækkede tinder.

Foto: Poul Husted I dagtimerne nyder hotelgæsterne livet på plænen ud til fjorden, hvor der er lavvande.

I dagtimerne nyder hotelgæsterne livet på plænen ud til fjorden, hvor der er lavvande. Foto: Poul Husted

Fjorden er omdrejningspunktet for aktiviteter. Hotelgæsterne kan sejle i kajak, kano, stå på paddleboard, gå i pølen, svømme, nyde spaen eller foretage sig ingenting på plænen ud til fjorden.

Vi vendte ryggen til fjorden og valgte den lette vandrerute Viewpoint Loop på omkring en kilometer i skoven bag Alderbrook. På det højeste punkt står en bænk, hvorfra udsigten over hotel og fjord er bjergtagende. Der er fem godt afmærkede vandreruter af forskellig sværhedsgrad at vælge imellem.

Indretning: Hotellet fra 1913 er smukt både inde og ude. Lobbyen med det store ildsted, diverse spil og komfortable møbler er et samlingspunkt.



Foto: Poul Husted Huskattene Alder og Brook nyder livet på hotellet og sover dagen væk, mens natten er deres egen.

Huskattene Alder og Brook nyder livet på hotellet og sover dagen væk, mens natten er deres egen. Foto: Poul Husted

Værelse 422 er et såkaldt Waterfront King og har en komfortabel briks ved vinduet. Her er køleskab, sikkerhedsboks og arbejdsplads, men det bedste er balkonen og fjordudsigten.

Service: Mens hotellets indretning og værelser er i topklasse, er maden det ikke. I terrassebaren har alt lige fra søde kartofler til pitabrød været en tur i frituregryden, og i selve restauranten står det ikke meget bedre til.

En risotto med rejer drukner nærmest i fedt. Til gengæld er portionerne enorme.