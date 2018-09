Flyselskab lancerer egen vinkanal på YouTube: Eksperter er ikke voldsomt begejstrede Til gengæld imponerer Emirates' vilde vinkælder og kabinepersonalets vinkendskab.

Nede i franske Bourgogne har mellemøstselskabet Emirates en vinkælder, der kan få drueelskere verden over til at savle på kommando og kratte på kælderdøren med poterne for at komme ind.

Vi taler flasker a la Chateau Bahans Haut Brion, 2004, Pessac Leognan. Chateau Gazin, 2004, Pomerol. Chateau du Tertre, 2000, Margaux. Chateau Tronquoy de St. Anne, 2009, St. Estephe. Chateau Angelus, 2004, Grand Cru Classé, St. Emilion. Den slags vinlir, du ved.

Emirates har i de seneste år investeret i alt 3,5 milliarder kroner i at udvikle deres vinsortiment. Og nu lancerer selskabet også sin egen kanal på YouTube, hvor du kan lære mere om de vine, som selskabet serverer på businessclass og firstclass.

Det er Oliver Dixon, chef for Fine Vine hos MMI, et firma i Emirates-gruppen, og del af indkøbsteamet hos selskabet, der tager dig igennem en vinsmagning med indblik i producentens historie og de elementer, der giver vinene deres smag.

Og det er ikke film, der decideret imponerer to danske vinkendere, som Politiken har talt med.

»Det har bare aldrig fungeret særlig godt at se på en mand, der sidder og slubrer vin. Det er en typisk britisk facon at formidle vin på. Det giver dig lidt fornemmelsen af, at der er nogle rige sheiker, der har købt nogle briter til at fortælle om sheikernes vin«, lyder det fra Thilde Maarbjerg, chefsommelier hos Løgismose Vin.



Heller ikke René Langdahl, der blandt andet skriver om vin i mad- og vinmagasinet Gastro, er voldsomt begejstret.

»Det er grundlæggende en kedelig formidling. Det er set før. Det kunne have fungeret, hvis man havde tvistet det på en ironisk måde, som en sjov kommentar til den gamle måde at formidle vin på«, siger han.

Overbevisende formidling

Både Thilde Maarbjerg og René Langdahl er til gengæld imponerede over Emirates' overordnede tilgang til vin.

»Det er en fantastisk vinliste, de har«, siger René Langdahl. »Det er enormt fedt, at de har den tilgang til vin. Og at de gør vinene tilgængelige for deres kunder«.

Mens Thilde Maarbjerg mest oplever de små vinsmagningsfilm som branding mere end noget, passagererne reelt kan bruge, er hun derimod glad for den otte minutter lange film, der fortæller, hvordan Emirates udvælger deres vine og uddanner personalet i at håndtere, servere og fortælle om vinene.

»Det er godt formidlingsarbejde, meget overbevisende med mange gode detaljer omkring hele vinoplevelsen. Det gør de virkelig seriøst«, siger Thilde Maarbjerg, der nok er allermest glad for personalets vinhåndtering.

»Jeg kan godt lide, at Emirates investerer i at uddanne personalet på flere forskellige niveauer. Jo dyrere og bedre vine er, jo større krav stiller det også til viden hos dem, der serverer vinene«.

Emirates har indtil videre lavet introduktionsfilm til 10 vine, og flere er på vej. Emirates' danske pr-bureau ved ikke, om der også er planer om at introducere de vine, der serveres på economy.