Spanien tiltrækker flere turister end USA og har nu næstflest

Foto: Ole Buntzen Gran Canaria er blevet den helt store destination for sol- og varmehungrende danskere.

»Samtlige Spaniens destinationer, herunder De Kanariske Øer og Balearerne med Mallorca, har opnået et boom af turister, fordi især Kanarieøerne har manifesteret sig som det nærmest eneste sted, hvor der er rimelig vintervarme og sikkert, mens det også er inden for rækkevidde af chartrede fly«, siger Ole Egholm.

Amerikansk nedtur

På den anden side af Atlanten går det knap så godt for USA, som altså må se sig passeret af Spanien. Inden amerikanernes National Travel & Tourism Office offentliggjorde de endelige tal i midten af september, så det ud til, at antallet af internationale turister i 2017 ville gå ned.

I første kvartal 2017 ankom fem procent færre end året før, og i andet kvartal var det tre procent færre. Amerikanske turistfolk gav præsident Donald Trump skylden og hans stramninger over for og udtalelser om besøgende fra og folk i Mellemøsten og Mexico.

Foto: Robert F. Bukaty/AP Canadierne er vrede på præsident Donald Trump over hans fornærmelser og toldsatser, men fra det fransktalende Quebec valfarter de fortsat til Old Orchard Beach i den amerikanske stat Maine.

Først meddelte National Travel and Tourism Office, at antallet af turister i 2017 var faldet med 1,8 procent, men så opdagede man, at et stort antal turister var rubriceret som amerikanske borgere, fordi de var rejst ind på visum. Det betyder, at antallet af turister faktisk er steget med 0,7 procent.