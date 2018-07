Turismeforsker om masseturisme: »Verden har ikke syv vidundere, men 7.000« Med masseturismens indtog kan det være et mareridt at besøge topdestinationer som Versailles-slottet, men hvorfor opsøge de overrendte attraktioner, når verden er fyldt med vidundere, spørger turismeforsker Bodil Stilling Blichfeldt.

Køen foran Solkongens slot i Versailles er flere hundrede meter lang, og turisterne gisper efter vejret med 32 grader i skyggen, men der er ingen skygge foran slottet. Heldigvis har vi ingen grund til bekymring, for vores gruppe har booket et tidspunkt for rundvisningen – 16.45.

Foto: Poul Husted Da vi endelig er nået frem til indgangen, tror vi, at vores rundvisning begynder, men nej - der er gået total kaos i tidsplanen.

Derfor kan vi i ro mag følge vores guide, historikeren Ulrich Hartenburg, som viser os den franske herskers imponerende haveanlæg. Vi er nemlig på krydstogt på Seinen fra Paris til Honfleur ved Den Engelske Kanal, og besøget på Versailles er en af de udflugter, som er bestilt og arrangeret på forhånd.

Klokken 16.30 er vi tilbage ved indgangen kun for at opdage, at der er total kaos, og tidsplanen slet ikke holder. Frustrationer og aggressioner varmes op af den bagende sol, mens tiden går, og vi vil få mindre og mindre tid bag slottets mure, hvor den sidste turist skal være ude klokken 18.30.

Smid to do-listen væk

Ifølge Bodil Stilling Blichfeldt, lektor ved Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet har arrangørerne ellers gjort det rigtige, hvis man besøger en attraktion ramt af masse- eller overturisme som Versailles.

Turismeforskeren opremser en række forslag til, hvad man kan foretage sig, hvis man ikke ønsker at blive skuffet eller kvalt af masseturisme, når man tager på ferie.



Foto: Poul Husted Tilbage med nakken, tag et billede og så hurtigt videre, sådan er turistlivet på dagens Versailles.

For det første er det oplagt at bestille billetter til topattraktionen over internettet i god tid. Helst med et bestemt tidspunkt, hvor man skal være ved indgangen.

Dernæst er det en god ide at tage på rejsen udenfor skoleferien og den typiske feriesæson, hvilket pensionister er blevet gode til, siger Bodil Stilling Blichfeldt og tilføjer, at man også skal undgå skoleferier og helligdage på destinationen, da langt fra alle lande holder fri på samme tidspunkt som os.

Bodil Stilling Blichfeldt har en opfordring til dem, som gerne vil undgå masseturismen og de overrendte destinationer:

»Glem alt om to do- og to see-lister. Der er meget andet at se i Paris og omegn end Eiffeltårnet og Versailles. Vær lidt mere eventyrlysten. I stedet for at have en plan med hjemmefra med alle de store attraktioner, man skal se, kan man også vælge at bo i et ikke så kendt område og så lære det at kende. Sidst jeg var i London, var jeg inde at se Charles Dickens-museet, og jeg tror, at vi var fem gæster, for forfatterens hus er ikke på de kendte lister over attraktioner«.

Foto: Poul Husted Guiderne taler uafbrudt under den hurtige rundvisning og forsøger at overdøve hinanden, hvilket ikke gør oplevelsen nemmere.

»Tjek også, hvad der findes af anderledes guidede ture. København har ture, hvor hjemløse og prostituerede viser rundt (Gadens Stemmer, red.). Indiske gadebørn fungerer også som guider i fattige kvarterer. Prøv de lidt skæve og anderledes ture i storbyerne i stedet for at løbe efter de samme ture som alle andre«.

»Selv på magnetdestinationer kan man godt finde seværdigheder, som alle andre ikke skal se. Er det altafgørende for mit liv, at jeg får set Mona Lisa i et par sekunder, når der nu er så mange andre fantastiske malerier, som jeg kan se og endda få lov til at stå og nyde. Verden har ikke syv vidundere, men 7.000«, fastslår Bodil Stilling Blichfeldt.