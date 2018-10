Besøgsrekord i 2017: Danskerne høvler af sted til Kroatien Over 120.000 danskere tog til Kroatien sidste år. Det er turistrådsdirektør lykkelig for, men han er også opmærksom på masseturismens problemer.

Det er lang tid siden, at Kroatien var en særling af et ferieland for danske rejsende. En chance man tog, hvis der skulle prøves noget nyt. Et ukendt alternativ til Grækenland eller Spanien.

Tallet taler sit eget tydelige sprog. 123.662 danskere besøgte Kroatien sidste år. I 2010 var tallet 77.412. Og det er direktøren i Det Kroatiske Turistråd i Stockholm, Vedran Susic, ikke overraskende begejstret for.

»Det er rekord for danske turister. De sidste mange år har vi stort set oplevet en konstant stigning af besøgende fra Danmark«, siger Vedran Susic.

Han peger på flere forskellige tiltag som årsag til den danske vækst.

»Vi har investeret meget i global marketing, men også opgraderet standarden på vores hoteller og campingpladser. Det har vores gæster oplevet og fortalt videre, og så vokser besøgsantallet år for år«.

Forfatter til rejsebogen Turen Går Til Kroatien, Tom Nørgaard, er overrasket over, at det store rykind ikke er sket før.



»Folk er generelt meget konservative i deres rejsemønster. Jeg tror, at folk har haft et forbehold over for at rejse på ferie i den del af Europa, Balkan. Historien har afskrækket folk fra at tage dertil. Derfor har det været længe undervejs at få danskerne til at opdage Kroatien«, siger Tom Nørgaard, der for alvor har set Kroatien-turismen rykke med oprettelsen af direkte flyruter og pakkerejser.

»Blåstemplingen kommer, når det på den måde bliver mere tilgængeligt. Først dér kommer der volumen på«.

Problemet med masseturisme

Med glæden over flere besøgende ankommer også turismens dilemma. Hvordan finder man den rette balance mellem antal turister og beskyttelsen af kulturarv og lokalbefolkningens hverdag? I Kroatien har det denne sommer især været et problem i Dubrovnik, der er blevet særlig attraktivt at besøge, fordi byen er kulisse i tv-serien 'Game of Thrones'. Ifølge Tom Nørgaard har en serie som 'Game of Thrones' større slagkraft, end man umiddelbart skulle tro.

»Det har virkelig betydet noget. Og kroaterne har brugt det aktivt i deres turismefremme og markedsføring«, siger han.

På en typisk dag lægger otte krydstogtskibe til i byen, hver med ca. 2.000 turister, der invaderer byens gamle bydel, som blot har 2.500 indbyggere. I sommer ankom 13 krydstogtskibe til byen på én dag.

Det anerkender Vedran Susic, der ser det som en konstant konflikt mellem økonomiske interesser og bæredygtighed.



»Det kan indimellem være svært at bevare lokalmiljøets identitet, men heldigvis oplever jeg, at de fleste kroater gerne vil passe på den lokale historie, så derfor forsøger myndighederne at regulere det«, siger han.

Ifølge Vedran Susic er Kroatien endnu ikke så overrendt, at det spolerer oplevelsen for de besøgende.

»På 90 procent af vores turisttilbud landet over, er det muligt for os at håndtere antallet af turister. Alle destinationer og deres besøgstal bliver overvåget, så vi ved, hvornår vi skal foretage os noget for at beskytte området«, siger Vedran Susic, direktør i Det Kroatiske Turistråd i Sverige.