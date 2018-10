Ny fransk kabelbane i 3.000 meters højde er næppe for dem med højdeskræk Fra maj 2019 er det muligt at lade sig transportere ude i det fri, når ny kabelbane på skisportsstedet Tignes åbner for sommersæsonen.

Du starter i 3.032 meters højde på gletsjeren La Grand Motte i franske Tignes. Og så gynger kabelbanen ellers op til topstationen i 3.456. Med dig stående på taget altså! Fra maj 2019 kan besøgende i Tignes komme om bord på områdets nye kabelbane med platform på taget og enestående udsigt til de franske alper og Mont Blanc. Foto: STGM_Cande Udsigten fra Tignes nye kabelbane er mere end fortrinlig. Udsigten fra Tignes nye kabelbane er mere end fortrinlig. Foto: STGM_Cande Skiredaktøren på den engelske avis The Telegraph, Lucy Aspden, der har prøvet den nye kabelbane, kalder turen for revolutionerende. »Dem, der får mulighederne for at gå op ad vindeltrappen til platformen, som er sikret med et skulderhøjt rækværk og gennemsigtigt glas, bliver velsignet med et imponerende syn ud over alperne«. Siden 1975 har skisportsstedet med stolthed sendt en kabelbane op og ned ad gletsjeren. Og fra næste sommersæson bliver det altså med en udkigsplatform med plads til 30 personer.

I den kolde, snetunge og forblæste vintersæson er 'balkonen' lukket, mens den er åben i løbet af foråret og sommeren. En returbillet koster 82 kroner for voksne og 45 kroner for børn.