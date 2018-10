Tre fly-søgemaskiner anmeldt: De lover at vise de billigste priser, men det gør de langt fra altid Forbrugerrrådet Tænk vil have fly-søgemaskinerne Dohop.dk, Rejsepriser.dk og Viviro.com undersøgt af Forbrugerombudsmanden.

Når du søger efter de billigste flybilletpriser på en søgemaskine, som reklamerer med, at de giver dig det billigste tilbud, er det langt fra sikkert, at du får den billigste billetpris. Derfor har Forbrugerrådet Tænk nu anmeldt tre fly-søgemaskiner til forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring.

Forbrugerrådet Tænk har gennemgået 14 flyprisportalers markedsføring og anmeldt Dohop.dk, Rejsepriser.dk og Viviro.com til Forbrugerombudsmanden, fordi de lover mere, end de kan holde, skriver Jyllands-Posten.

Søgeportalerne lover, at du får den billigste flybillet, og det kan godt være tilfældet på den pågældende søgemaskine, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er den billigste billet på markedet.

Linker ikke til lavprisselskaber

Når Forbrugerrådet Tænk systematisk undersøger priserne på flere af portalerne, »får vi ikke på noget tidspunkt den billigste pris på markedet«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk, til Jyllands-Posten.

Forbrugerne får ikke altid den billigste pris, fordi der er stor forskel på, hvor mange flyselskaber en prisportal samarbejder med. Flere portaler linker eksempelvis ikke til lavprisselskaber som Ryanair, Wissair og Easyjet, fordi de ikke vil betale for at optræde på prisportalen.

Prisportalerne har typisk en prisaftale med et flyselskab, som betyder, at selskabet skal betale en afgift, hver gang der bliver gennemført et salg, som er formidlet af søgetjenesten. Prisen kan være på 50 til 150 kroner per booking og svarer til en form for provision.

Tjek to portaler

Prisportalen Travelmarket viser også alle lavprisselskabernes priser, selvom de ikke tjener noget på det. Det gør de for at være troværdig og give forbrugerne den billigste pris på flybilletten, forklarer direktør i Travelmarket Ole Stouby til Jyllands-Posten.

»Det gør vi, selv om vi ikke tjener en krone på at sende kunder videre til eksempelvis Ryanair«, siger Ole Stouby og råder til, at man tjekker priserne på mindst to forskellige prisportaler, inden man slår til og køber sin flybillet.

Forbrugerrådet Tænk har også opdaget, at nogle flyprisportaler indeholder reklamer blandet med søgeresultater, hvor kunderne ikke kan se, om der er tale om en reklame eller et søgeresultat. Derfor har man også bedt forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen kigge på portalerne Agoda og Kayak.

Anmeldelserne af flyprisportalerne er et led i en kampagne, hvor Forbrugerrådet Tænk også sætter fokus på mobilabonnementer og elektrisk/hårde hvidevarer. Kampagnen begynder i dag.