Tænker du allerede på næste års sommerferie? Her er syv nye direkte ruter fra Danmark og ud i Europa Den kommende sommer kan danskerne flyve med SAS direkte til fem nye destinationer i Europa fra København. Yderligere to nye destinationer får direkte fly fra Aarhus lufthavn.

Drømmer du om en sommerferie, hvor du kan mæske dig i frisk fisk i den franske havneby Marseille, se på renæssance-kunst i italienske Firenze eller bestige den aktive vulkan Mount Etna fra havnebyen Catania på Sicilien. Så er der godt nyt i SAS' netop offentliggjorte sommerprogram, der blandt andet får direkte ruter til disse tre byer fra Københavns lufthavn.

Ud over de tre førnævnte kommer der desuden to nye direkte ruter fra København til henholdsvis Cornwall Newquay i England og Stettin i Polen.

Fakta De nye sommerruter Fra Aarhus: En afgang om ugen til Rom fra 13. april 2019. En afgang om ugen til Faro fra 6. april 2019. København: Tre afgange om ugen til Firenze fra 11. april 2019. Tre afgange om ugen til Catania på Sicilien fra 30. juni 2019. To afgange om ugen til Marseille fra 29. juni 2019. Fem afgange om ugen til Stettin, Polen, fra 1. april. To afgange om ugen til Cornwall Newquay i England fra 28. juni 2019. Kilde: SAS Vis mere

»Vi er glade for at kunne tilbyde nye spændende destinationer til vores kunder til næste år. Med mange afgange fra både Danmark, Norge og Sverige, nye fly som er mere brændstofseffektive og højhastighedswifi om bord, så har vi attraktivt produkt til vores kunder, der vil på en forlænget weekend eller på en sommerferie med venner eller familien«, siger Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS, i en pressemeddelelse.

Fra Aarhus lufthavn kommer der to desuden to nye direkte ruter med SAS til Rom i Italien og Faro i Portugal.



»Aarhus er en spændende by, og udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket. I tæt samarbejde med rejsende, erhvervslivet, turismesektoren og kommunen forsøger vi hele tiden at udvikle vores produkt fra Aarhus Lufthavn. Nu er vi oppe på 10 direkte ruter, og de nye destinationer bygger både på et ønske fra passagererne og en ambition fra vores side om at være med til at drive en ny spændende udvikling. Samtidig bruger vi også mange ressourcer på at promovere Aarhus som destination i udlandet, og det lokker turister fra hele verden den anden vej«, siger Lars Sandahl Sørensen.

I Aarhus lufthavn er man begejstret for, at SAS har valgt at åbne to nye ruter til næste år. De senere år er både passagertal og antallet af nye ruter øget markant:

»Gæsterne kommer, fordi vi har noget relevant at tilbyde dem, så årsagen til den markante vækst i passagertallene skal findes i et udbygget rutenet med afsæt i passagerernes ønsker. Men det kræver hårdt arbejde at lande nye ruter. Derfor skal udviklingen ses i lyset af en omfattende indsats for at vise luftfartsselskaberne, at Aarhus er et internationalt hotspot for både ferie- og erhvervsrejsende. Det har SAS og flere andre store spillere fået øje på. Vi er glade for endnu engang at kunne byde østjyderne på direkte adgang til eftertragtede destinationer«, siger direktør i Aarhus Airport, Peter Høgsberg i en pressemeddelelse.

Sommerprogrammet begynder den 31. marts 2019 og løber til den 26. oktober 2019. Det er muligt at booke billetter til sommerprogrammet fra tirsdag den 9. oktober.