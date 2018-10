Fremtidsforsker udpeger fire kommende rejsetyper: Kan du finde dig selv? Er du drømmeren, familiemennesket, den autentiske eller den opdagelsesrejsende? Find dig selv ved hjælp af fire populære film, som fremtidsforsker og professor Ian Yeoman har udvalgt.

Vil det stadig være en solferie i Grækenland eller Spanien, der står øverst på listen over danskernes favoritrejser om tyve år? Eller vil vi helt holde op med at flyve, fordi vi godt ved, at det belaster klimaet og derfor i højere grad bliver hjemme og holde ferie?

Ja, hvordan kommer fremtidens rejser egentlig til at se ud? Sådan lød spørgsmålet, da fremtidsforsker og professor Ian Yeoman fra Victoria University of Wellington i New Zealand tirsdag var i København for at holde oplæg på Wonderful Copenhagens seminar om fremtidens turisme.

Og han startede med at slå helt fast:

»Ingen tager på ferie for at gøre noget godt for samfundet eller miljøet. De gør det for dem selv«.

Og grunden til, at vi tager på ferie i dag, vil være den samme om tyve år.

»De vil slippe væk fra noget og hen til noget andet. De vil søge efter og finde det autentiske«, sagde Ian Yeoman og forudså dermed, at det stadig vil være solferie, der ligger nummer et, efterfulgt af naturoplevelser.

Og så er der også lige en trend, som er kraftigt på vej frem:

»Mindfulness er det nye sorte inden for rejser. Vi rejser væk fra den hektiske hverdag for at finde ro«.

Professor Ian Yeoman har fundet frem til fire kommende rejsetyper, som han beskriver ved hjælp af fire film. Læs mere om dem herunder, og find ud af, hvilken rejsetype du selv er:

Drømmeren: Filmen ’ Crazy Rich Asians’

Den netop udkomne film følger overklassen i Singapore, som er ekstremt rige.

»Vi drømmer alle om at prøve at være ekstremt rige — bare i et par dage. Svælge os i luksus. Og hvis vi ikke kan blive det i vores dagligdag, så i det mindste bare for en dag eller to på vores ferie. Hvem vil ikke prøve at flyve på businessclass eller bo på et femstjernet hotel? Det er blandt andet derfor, at det forholdsvis nye Marina Bay Sands Hotel i Singapore er blevet så populært. Her føler man sig virkelig omgivet af luksus – og så er det faktisk til at betale, hvis man bare vil prøve én nat (en overnatning koster fra ca. 1.800 kroner pr. nat for et dobbeltværelse, red.)«.

Familiemennesket: Filmen ’Children of Men’

En dystopisk fremtidsfilm fra 2006 med Clive Owen og Julianne Moore i hovedrollerne, hvor menneskene ikke længere er i stand til at få børn.

»Tidligere var det typiske familiemønster en pyramide med en enkelt eller to bedsteforældre i top, efterfulgt af et par børn, som så igen havde et par børn. Men i dag er pyramiden vendt om. Ældre lever længere, og vi får ikke så mange børn. Til gengæld bliver flere skilt, og derfor kan der lige pludselig være to hold forældre til et par børn og endnu flere ’reserve’-bedsteforældre. Der er altså lige pludselig kamp om børnene. Man vil gerne være sammen med dem, og det er måske svært i en travl dagligdag, så derfor kommer vi til at se flere familieferier, hvor flere generationer rejser samme«.

Den autentiske: Filmen ’Pleasantville’