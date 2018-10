Hvad med en skitur i efterårsferien? Den første sne er landet rekordtidligt i Sverige I dag er der langrendspremiere i svenske Idre Fjäll. I næste uge åbner den alpine del for dem, der er mere til slalom. Det er rekordtidligt, at svenskerne gør pisterne klar til gæster.

Har du stadig ikke besluttet dig for, hvad efterårsferien skal gå med? Så kunne en skitur til Sverige måske være et godt bud.

I de svenske skisportssteder Idre Fjäll, Lofsdalen og Kläppen er der faldet rekordtidligt sne i år.

I Idre Fjäll er man allerede klar til at tage imod de første skigæster i dag, hvor stedet har sin langrendspremiere. På næste fredag åbner den alpine del.

»Sneen daler nu på flere svenske skisportssteder, og alt sættes ind på en ny, spændende sæson. Det er altid noget særligt med sæsonens første sne, og man mærker forventningens glæde, hvis man elsker vinter, vintersport og den hygge, der er forbundet med en skiferie, som mange både svenskere og danskere gør«, skriver pressechefen i Visit Sweden, Anna Kron Boysen, i en pressemeddelelse.

Sne fra forrige sæson og egen snefabrik

Idre Fjäll har specialiseret sig i at bevare sneen fra den foregående sæson og derudover producere sne i sin snefabrik, som gør, at skisæsonen allerede kan starte i efterårsferien i år.

I Kläppen må skientusiaster vente lidt længere med at klikke i skiene. Her er der langrendspremiere 23. november, og 14. december åbner stedet for alpinski og hele liftsystemet.

I Lofsdalen og Stöten i Sälen faldt den første sne i slutningen af september, og her knokles der også for at åbne pisterne til sæsonens skigæster.