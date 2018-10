1. Pakkerejse-Ankenævnet – klager over pakkerejser 2. Forbrugerklagenævnet – klager, som vedrører fly-, bus- eller togtransport 3. Trafikstyrelsen – klager over afvisning, aflysning eller forsinkelse af fly 4. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro – klager, som vedrører kollektiv trafik som bus, tog og metro

Lone blev af Bravo Tours lovet et gavekort på 3.000 kroner, som blev annulleret: »Jeg føler mig godt og grundigt snydt« Ved en flyforsinkelse takkede Lone Skov Laursen ja til et gavekort på 400 euro (ca. 3.000 kr.) til en ny rejse med Bravo Tours i stedet for at skulle søge kompensation hos flyselskabet Primera Air. Men efter flyselskabets konkurs, er gavekortet blevet annulleret. Det undrer hende, da gavekortet var til Bravo Tours og ikke til Primera Air.