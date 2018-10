Nu åbner skisæsonen i danskernes norske skifavorit Lørdag morgen ligger 6,5 kilometer langrendsspor med kunstsne klar til at blive indtaget i Trysil. Alpinisterne må dog vente på frostgraderne.

Siden slutningen af vinteren i år har 35.000 kubikmeter af den fineste kunstsne ligget og puttet sig på det norske skisportssted Trysil.

Sneen har klaret sig igennem forårets vind og regn, sommerens ekstremvarme og efterårets rusk under et kæmpe dække af træflis. ’Kun’ 10.000 kubikmeter er smeltet væk siden da.

Og lige nu er kunstsneen så ved at blive kørt ud og præpareret på en langrendsløjpe, så Trysil lørdag morgen kan åbne et spor på 6,5 kilometer - lige til at indtage for langrendsentusiaster fra nær og fjern.

Og det regner Johan Swärd, der er direktør i Trysilfjell Utmarkslag, med kan holde indtil den ægte snevare falder senere på efteråret.

»Vi kan ikke sikre os, at sneen bliver liggende, men kunstsne tåler varme bedre end natursne og i øjeblikket har vi ned til minus syv grader om natten og nul grader om dagen. Historisk set vil det formentlig ikke blive meget varmere igen før april«, lyder det fra Johan Swärd.

Det er fjerde år i træk, at Trysil gennemfører manøvren med at lagre kunstsne og det har betydet, at sengepladser i tidsrummet mellem sommersæsonen og vintersæsonen, der ellers normalt ville stå tomme i perioden, nu bliver belagt. Trysil har haft en vækst 34 procent i perioden de sidste tre år, forklarer Johan Swärd.



I Trysil håber man på at kunne åbne for al skiløb i slutningen af november, hvis vejret arter sig, så kunstsne-produktionen kan komme i gang. Måske endda i kombination med nedbør i form af natursne.

Destinationen har i øvrigt lige lukket for endnu en sommersæson, hvor satsningen på mountainbike igen har været en succes. Som eksempel steg antallet af ture på områdets store mountainbike-anlæg Gullia fra 155.000 i 2017 til 200.300 i 2018.