Guide: Spis dig gennem Stockholms museer

1Lyset er lukket ind

I oktober sidste år genåbnede Nationalmuseum efter at have været lukket og under ombygning i fem år.

Fredrik Eriksson er chef i den nye restaurant i Nationalmuseet og hans Michelin-baggrund fornægter sig ikke. Her er fiskeret med hummerbisque. Foto: Judith Betak

Både lys og omverden er kommet ind i bygningen. Blændede vinduer er åbnet, og kun dem med direkte sol har gardiner. Den mindste af de indre overdækkede gårde har fået de senere tilføjede etageadskillelser fjernet, og her er bygget et elevatortårn, der næsten er et kunstværk i sig selv.

Restaurang Nationalmusem er i forbindelse med renoveringen flyttet fra den store indre gård, som nu har skulpturudstilling, til facaden. Her er flot udsigt over Strömkajen til Gamla Stan. Ny chef i køkkenet er Fredrik Eriksson, som har arbejdet på adskillige michelinstjernerestauranter i udlandet.

»Men her skal vi ikke have stjerner. Det er et afslappet sted, hvor både turister og stockholmere bare kan falde ind. Og det skal også være til at betale«, siger han.

Erikssons baggrund fornægter sig imidlertid ikke. Der er ’gourmet’ over hver en ret, der bæres til bordet. Restauranten er kun åben til frokost.

Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen 2.

2To gange provokation



5.000 kvadratmeter udstillingsplads i Moderna Museet til både egen samling, som her, og til skiftende udstillinger, hvor man skal betale entré. Foto: Judith Betak

Moderna Museet og ArkDes har fælles indgang, men har ellers hvert sit særpræg. ArkDes hed tidligere Statens Center for Arkitektur, og er indrettet i tidligere flådebygninger på Skreppsholmen, som var forbeholdt den svenske flåde til begyndelsen af 1950’erne. For fire år siden blev museet udvidet med design og fik samtidig til opgave at lægge stilen om, blive mere nutidig og debatskabende. – og med det nye navn som signal er det lykkedes til fulde.

Her tages den nyeste teknologi i brug og sættes til debat. Forårets udstilling hedder ’The future starts here’. Den faste udstilling er en samling modeller af førende svenske arkitekters arbejder. Gert Wingårdh er blandt andet repræsenteret med kontroltårnet i Arlanda Lufthavn og udvidelse af medicinalproducenten Astras anlæg uden for Göteborg.

Moderna Museets rammer er nye bygninger fra 2004. 5.000 kvadratmeter udstillingsplads for udfordrende installationer, malerier, grafik, skulpturer og film samt store skiftende udstillinger udefra.

MoMuMat hedder restauranten i museet. Den er indrettet med lette møbler, har vinduesvæg og reklamerer med byens bedste udsigt over Strömmen og Gamla Stan. Om sommeren er der også stole og borde ude.

Restauranten var i 2018 med i opløbet om at blive Sveriges mest bæredygtige restaurant blandt andet for at have grønne uger og nedbringe kødets andel i buffetterne. Her kan man få en typisk svensk frokost: buffet med suppe, brød, salat, grøntsager og kødret samt vand til. Prisen er 120 s.kr. (84 kr.), for ekstra 15 .skr. får man kaffe til. Der er åbent fra kl. 11 til museet lukker.

ArkDes og Moderna Museet, Slupskjulsvägen 7-9, Skeppsholmen.





3Det svenske musikmirakel

Scenkonstmuseet var tidligere et musikmuseum, men i 2017 blev det udvidet til museum for udøvende kunst og omfatter nu også dans og teater. Museet har adresse i en af Stockholms ældste og bedst bevarede industribygninger fra 1600-tallet.

Der er kostumer til både små og store i teaterafdelingen i Scenkonstmuseet. Foto: Jonas André, Scenkonstmuseet

I museet kan man danse og få musikken til at følge sig, selv skabe musik og sætte rytmer og forskellige instrumenter sammen, få en interaktiv maske på ved sminkebordet eller få trappen mellem udstillingens to etager til at synge med.