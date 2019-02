Den svenske natur bliver nu til syv små gratis restauranter

Svenskerne vil have dig ud i naturen for at lave mad. Derfor er turistorganisationen Visit Sweden gået sammen med fire prominente kokkenavne for at komponere retter, hvis råvarer man selv kan fange, sanke og plukke i den svenske natur, og derefter tilberede dem syv forskellige steder i landet – fra Lapland i nord til Skåne i syd – hvor der er gjort klar med nye håndbyggede borde. Projektet er døbt ’Det spiselige land’.

Blandt andet har kokken Jacob Holmström fra michelinrestauranten Gastrologik i Stockholm kreeret en ret med skovbouillon på svampe med pocheret aborre og urtesmør. Og det har været en sjov, men også udfordrende opgave, fortæller han:

»Først tænkte jeg, at det ikke var noget problem at kreere de retter, for jeg syntes, at det allerede var den måde, vi arbejde med tingene på på Gastrologik. Men så fandt jeg ud af, at det jo skulle ske på naturens præmisser og uden alle de hjælpemidler, vi har på restauranten. Det var interessant og sjovt«, siger Jacob Holmström, der er meget tilfreds med de retter, han har fundet på til projektet.

Han har selv et indgående kendskab til råvarerne i den svenske natur, for på Gastrologik har målet hele tiden været, at der tages udgangspunkt i råvarer fra Sverige.

»Det lagde allerede fra begyndelsen et stort pres på vores arbejde. Men det var interessant, for det betød, at vi har skullet arbejde med den måde, vi forædler og konserverer råvarer på«, siger Jacob Holmström.

Tilbage til naturen

Med ’Det spiselige land’ vil svenskerne gerne sætte fokus på, hvor nemt og tilgængeligt det er selv at finde og tilberede maden i naturen. Konceptet består af en 9-retters menu, og foruden Jacob Holmström er kokkene bag Jacob Holmströms makker på Gastrologik, Anton Bjuhr, Niklas Ekstedt fra michelinrestauranten Ekstedt i Stockholm, der udelukkende laver mad på åben ild, samt Titti Qvarnström fra Folk Mat & Möten i Malmø.

Hun mener, at et tiltag som ’Det spiselige land’ kan være med til at få os alle til at genopdage den nordiske natur og den måde, vi kan leve af den på.

»Det er utrolig værdifuldt, at vi har en fantastisk og uberørt natur, som alle kan vandre og overnatte i og plukke og hente det, man vil« (den svenske allemansrätt giver stort set fri adgang til landets natur, red.), siger Titti Qvarnström, der håber, at ’Det spiselige land’ vil få folk mere ud i naturen.

»Tænk, hvis projektet kan være med til, at vi finder tilbage til en tryghed i naturen og en tillid til, at vi kan klare os og opdage nye smage og nye ting at spise«, siger Titti Qvarnström.

De syv borde, der foruden i Lapland og Skåne står i Vestsverige, Jämtland, Småland, Stockholms skærgård og Värmland, kan bookes på bookatable.com fra maj til september. Sammen med menuen på 9 retter følger også opskrifter, information om, hvordan man finder råvarerne, samt brugsklare køkkenredskaber- og grej. Oplevelsen er gratis.