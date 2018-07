Det primitive på luksusmåden: »Bo i naturen uden dåsemad og dårligt liggeunderlag« Stedsans in the Woods åbnede sidste år i de svenske skove i Halland. Her oplever du det primitive ved at bo i skoven, men på en mere luksuriøs måde.

En flydende sauna ligger helt stille på den solbeskinnede sø. Tre kanoer rokker lidt i vandkanten. Skovens høje træer bøjer sig nærmest ud over vandet og kaster små blade fra sig, som lander på vandoverfladen.

Stedsans in the Woods

Hvor:Stedsans in the Woods ligger i den svenske landsby Bohult i Halland. Der er ca 230 kilometer fra København.. Pris: En overnatning for to koster ca. 6.500 svenske kroner (ca. 4.700 kroner) per nat inkl. en ankomstsnack, 6 retters middag, vinmenu og morgenmad. Hvornår: Sæsonen kører fra start maj til slut oktober. Kanoer, saunaen og det lille træhus ved siden af kan frit benyttes af gæsterne.



Rejsedeklaration

Politikens rejse til Stedsans in the Woods var betalt af Visit Sweden. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

»Det er så allerede her, at hjertet skal begynde at slå langsommere«, siger Flemming Hansen, ejer af overnatningsstedet Stedsans in the Woods, mens vi nærmer os søen og en lille træhytte, der fungerer som reception. Her kan gæsterne klæde om til en dukkert eller en tur i saunaen, tage en lur på hemsen eller læse en bog på en regnvejrsdag. Flemming Hansen skænker stempelkaffe op i lyseblå keramikkopper, og vi sætter os ind i træhytten på de to træbænke med hvide hynder. Ud ad vinduet er der vand og skov så langt, øjet rækker.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Kanoerne er til fri afbenyttelse på resortet.

»Vi er kun 2,5 time fra København og to timer fra Göteborg. Og vi er i et af det mest øde steder i Europa«, siger han. det er i nærheden af landsbyen Bohult.

For halvandet år siden skiftede han og konen, Mette Helbæk, og deres to børn, det københavnske byliv ud med de svenske skove i Halland og en tilværelse nede i et lavere gear.

De har sammen startet 'resortet', som de kalder det, Stedsans in the Woods. Her kan gæster få oplevelsen af at bo lige midt i skoven, men på en mere luksuriøs måde end i et shelter eller et telt.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Fra det lille træhus, der fungerer som reception, har du et smukt udkig til søen. Et oplagt sted at opholde sig, hvis det skulle regne.

»Jeg fik ideen for 10 år siden, men det har taget noget tid at få overbevist min kone«, fortsætter Flemming Hansen.

Der kan bo 30 gæster fordelt i træhytter og beduintelte rundt omkring i den syv hektar store skov, som svarer til cirka 14 fodboldbaner.

Ingen smileyordning her

I Stedsans in the Woods er der specielt et skarpt øje på madlavningen. Flemming Hansen ønsker, at hans gæster får en stor gastronomisk oplevelse, mens de er her. Før familien flyttede til Halland, var han med til at starte spiseriet Østergro på Østerbro.

»Vi bruger som udgangspunkt de råvarer, vi har omkring os«, forklarer Flemming Hansen. Nyeste signaturret er 'ukrudtssalaten', der består af sauterede brændenælder med pocherede æg.

Mens vi sidder ved træhytten med udsigt til søen, får vi en lille servering, der typisk kunne indgå som forret på stedets udendørs restaurant; Fuglegræs, glaskål og små fennikel med rygeost. Simpelt, sprødt og lækkert.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Det gastronomiske er i højsædet, og skovens spiselige muligheder bliver udnyttet mest muligt.

»Alt sammen taget og plukket på en radius på 100 meter«, fortsætter han og følger os længere ind i skoven til skovkøkkenet.

Der emmer da også af gastronomiske muligheder i skoven. Blåbær, tyttebær, havtorn. Fire forskellige slags spiselige svampe. En stor flok høns og en stor urtehave. 95 procent af de ingredienser, der bliver brugt i madlavningen er samlet i nærheden af skoven.