Weekend i: I yndige Luang Prabang står menuen på nuttede muldvarper, sorte myreæg og hyperstærk chilisovs Lyt til risen, der gror, og find hvile i fredfyldte tempelgårde. Under laotiske Luang Prabangs skyggefulde træer spørger man igen og igen sig selv: Hvorfor bliver jeg dog ikke bare her?

Luang Prabang, den gamle kongeby mellem de blågrønne bjerge i det nordlige Laos, er dybrød, himmelblå, kridhvid og blændende gylden. Men i det allerførste spinkle morgengry orange, når de buddhistiske munke på bare fødder forlader templerne og går i tavs procession for at tage imod almisser – som regel klisterris – fra de troende, der allerede venter på dem i de smalle gader.



»En yndig lille by, et paradis«, skrev den franske opdagelsesrejsende Henri Mouhot i sin dagbog, da han i midten af 1800-tallet nåede til Luang Prabang. Og yndig er stadig et velvalgt ord, her godt 150 år og mange omvæltninger senere. For mens andre sydøst- og østasiatiske byer er blevet bulldozet til ukendelighed og genopstået iklædt den samme triste uniform af beton, glas og stål, som vi kender alt for godt, har Luang Prabang ikke blot bevaret sine gamle templer, men også mange franske villaer fra kolonitiden og de kinesiske handelsfolks huse med butik i stueetagen og beboelse ovenpå.

Paradoksalt nok blev Luang Prabang reddet af mangel på penge, for i mange år var der hverken råd til at rive ned eller til at bygge nyt. Det er der til gengæld i dag, hvor kinesiske investorer har lagt deres tunge hånd på store dele af Laos. Men inden det kom så vidt, nåede Unesco, FN’s kulturelle organisation, heldigvis at optage Luang Prabang på verdensarvslisten, og siden er mange af de omkring 500 bevaringsværdige bygninger blevet beskyttet og restaureret.

Foto: Niels Fink Ebbesen

Til gengæld er de orangeklædte munke heller ikke længere alene, for mens buddhismen er mere synlig i Luang Prabang end noget andet sted i Laos, er turismen det også. I 2018 modtog Luang Prabangs knap 50.000 indbyggere 700.000 besøgende, og der bliver ikke færre gæster i bybilledet i de kommende år. Slet ikke når den nye jernbane mellem Kunming i Kina og Thailand i 2021 står færdig.

3 gode råd

Rejsetidspunkt

Højsæson er okt.-feb., hvor luften er klar og smuk, og det sjældent regner. Efter jul kan der være køligt om aftenen. Regntiden maj-sep. har sin egen charme og kan også byde på mange solrige dage. Munkenes procession

Tak bat er ikke et show til ære for turister, men en religiøs ceremoni, og man bør kun overvære den, hvis man er villig til at acceptere dens regler. Det er f.eks. respektløst, hvis man anbringer sig højere oppe end munkene, og selfies med munkene som baggrund er topmålet af dårlig stil. Lad være med at give munkene den ris, der sælges langs gaderne – kvaliteten er for ringe. Vælg at gå eller cykle

Der kan lejes cykler overalt, men i den gamle bydel ligger seværdighederne så tæt ved hinanden, at det er mest praktisk at gå. Vis mere

Foto: Niels Fink Ebbesen

Men idyllen er intakt, selv om Luang Prabang selvfølgelig ikke er lige så stille som for blot 20 år siden, hvor gaderne i regntiden blev forvandlet til mudder, og turister var et særsyn.

For i Luang Prabang har den gamle talemåde ’Vietnamesere dyrker ris, laotere lytter til risen, der gror’ stadig meget på sig. I fredfyldte tempelgårde eller under skyggefulde træer – og begge dele er der mange af – sænker hvilen sig over selv det mest urolige hjerte, så man næste morgen går ud for at lytte med og får lyst til at blive meget længere end en weekend.

Fredag

1Kl.17 Solnedgang over Mekong

Få pulsen ned i laotisk tempo, mens solen synker over Mekong, og en sundowner på den yderste spids af den historiske halvø, hvor den stilfærdige olivengrønne Khan-flod møder den mægtige kakaobrune Mekong.

Viewpoint Café, Mekongvejen

2Kl. 18.30 Sejr, Læskur, Strålende, Velstående

Navnet på den gamle målpavillon, der stadig bruges ved den årlige kaproning på floden Khan, er imponerende. Til daglig fremtryller fru Khamla den ene lækre lokale specialitet efter den anden.

Bare man kunne tage et par kilo eller ti af de hjemmelavede pølser med hjem til grillen! Og lidt af den lige så hjemmerørte chilipasta, der selvfølgelig er stærk, men også med den lette sødme og antydningen af røg fra grillet vandbøffelhud, som kendertegner en perfekt jaew bong.

Restaurant Phamsai Huongchalern, Kingkitsalat

3Kl. 20.30 Elefantslippers på natmarkedet

Teenageren vil slet ikke kunne stå for de puffy elefantslippers, og til de små er der hagesmække med lige så farvestrålende snabeldyr. Som på så mange andre sydøstasiatiske markeder kan man naturligvis også købe elefantbukser, masser af andet tøj og alskens tingeltangel.

Foto: Niels Fink Ebbesen

Men selv om natmarkedet især henvender sig til turister, er det et af de hyggeligste af slagsen, hvor man kan slentre omkring uden at blive forstyrret af pågående sælgere.

Natmarkedet, bl.a. i gaden Sisavangvong, cirka fra vejen Kingkitsalat til Kongepaladset

Lørdag

4 Kl. ca. 6 Munkenes ceremoni

Dagen starter tyst, når munkene går i procession gennem byen for at indsamle almisser. Inden de skal giftes, opholder mange unge mænd sig nogle dage eller længere i et tempel, og den stemningsfulde religiøse ceremoni tak bat bekræfter hver morgen året rundt det tætte forhold mellem befolkningen og templerne.

Munkeprocession. Flest turister i hovedgaden, så vælg en af de små gader Kounxoau og Xatikhoumman.

5Kl. 7 Chili og muldvarpe

Man er ikke i Laos, hvis der ikke er bjerge af grønne, orange og røde chilier på markedet. Selvfølgelig er der også den såkaldte rottelort, der er lillebitte, men heller ikke når det gælder chili, skal man lade sig narre af størrelsen.

Foto: Niels Fink Ebbesen

Hvepselarverne er allerede blevet dampet, og de små nuttede muldvarpe skal samme vej, mens de delikate fårekyllinger ender på panden sammen med f.eks. citrongræs. I et fattigt land kan man ikke tillade sig at være kræsen.

Morgenmarkedet mellem Vat Mai og Mekongvejen. Ca. solopgang.

6Kl. 8 Spandauere med kiwi

Luang Prabang savner ikke gode cafeer. Længes man hjem, tilbyder Zurich Café (lyst) rugbrød og to slags ’Danish’: spandauere med såvel smørcreme som hindbærsyltetøj og en udgave, der næppe ses hos mange danske bagere, nemlig spandauere med kiwi.

Zurich Café, 28 Sakkaline

7Kl. 10 En røverhistorie

I 1887 blev Luang Prabang hærget og plyndret af tidligere kinesiske lejesoldater, der var trådt endnu et skridt ned ad den sociale rangstige og blevet til en simpel røverbande. Men selv banditter kan have et svagt punkt, og ifølge overleveringen skånede de Vat Mai, Det Nye Tempel, for brand og ødelæggelse, fordi det var så smukt.

Foto: Niels Ebbesen

Historien om en flok slyngler med svaghed for æstetik er nu nok en røverhistorie fra en senere tid, men det røde tegltag, hvis fem etager knejser elegant over den kridhvide tempelsal og gavlens gyldne relieffer har med god grund gjort Vat Mai, der stod færdig i slutningen af 1700-tallet, til et af Luang Prabangs mest besøgte templer.

Vat Mai, Sisavangvong