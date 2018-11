Er du og din familie klædt på til ski? Så billigt kan I gøre det Skal I på ski for første gang, så er her nogle simple tip til at holde feriebudgettet nede.

Glem alt om supersmart skitøj, men vær sikker på, at I alle har godt undertøj med lange ben og arme, helst i uld. Alt det med ski, stave, støvler og hjelm lejer I på stedet, så er I sikre på, at ski, bindinger og støvler passer til jer og jeres niveau, og så skal I ikke bøvle med transport. Læs også: Nybagt skilærer: »Det hjælper at have en pose vingummi i lommen« Når I bliver klar til at investere for alvor, så start med et par gode støvler, købt i en rigtig skibutik. God fornøjelse. Kilde: Politiken / Foto: Christian Skylv / Klip: Henrik Haupt