Kys buddhaens kæmpestore tånegl Den kinesiske provins Jiangsu består af frugtbare sletter, billedskønne haver, historisk arkitektur, hurtigtvoksende byer som Kinas gamle hovedstad Nanjing og te- og silkebyen Suzhou.

Kineseren, som bøjer sig ned for at kysse buddhaens storetånegl, er ikke fodfetichist, men det betyder held, lykke og visdom at berøre Buddhas negl, forklarer rundviseren Lid Dan. Hun nøjes dog med at lægge hånden på neglen.