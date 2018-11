Ikke rigtigt economy, ikke rigtigt business: Mellemklasse vinder frem på flyselskabers langdistanceflyvninger Flyselskab efter flyselskab indfører 'premium economy class'. Nu også finske Finnair.

De fleste af os har fløjet mest på economy class. Nogle har prøvet business class. Og kun de færreste tør drømme om den helt uopnåelige first class.

Men der findes også en fjerde kategori, der vinder mere og mere frem i de her år: premium economy class. En mellemkategori for dem, der ikke orker economy, men som på den anden side heller ikke vil betale, hvad det koster at flyve på business.

Senest har finske Finnair meldt ud, at konceptet bliver rullet ud på selskabets langdistanceflåde fra 2021.

Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger luftfartsbranchen tæt, beskriver produktet således:

»Premium Economy giver lidt bedre komfort end almindelig økonomiklasse. Ofte er der et sæde mindre i flyets bredde og lidt bedre benplads. Hos nogle flyselskaber får man også lidt bedre mad. Det er ikke et luksusprodukt, men en forbedret økonomiklasse«.

En voksende trend

De fleste flyselskaber har allerede indført premium economy på deres fly eller på forskellige ruter. Oftest på de ruter, der flyver langt. På SAS’ flåde hedder kategorien Plus. Singapore Airlines indførte klassen sidste år på deres rute fra København.

Foto: Jens Dresling Singapore Airlines er et af de selskaber, der tilbyder premium economy på ruten ud af København.

Foto: Jens Dresling

Også Thai og Emirates tilbyder muligheden på deres ruter fra København. Finnair er især store på flyvninger til Asien. Premium economy-klassen vil have design, som er særligt tilpasset til Finnair, og tilbyde kunderne øget plads og komfort sammen med en forbedret service.

»Vi ser en voksende trend med kvalitetsbevidste rejsende som sætter et stærkt fokus på komfort og kvalitet i rejseoplevelsen. Vores nye premium economy skal ses som et svar på vores kunders behov på alle vores nøglemarkeder, og det vil møde ønskerne fra både ferie- og businessrejsende«, siger Piia Karhu fra Finnair i en pressemeddelelse.

Premium economy lander hos Finnairs langdistanceflåde i fjerde kvartal 2020 og forventes afsluttet mod slutningen af 2022. Detaljerne for det nye kabinedesign og servicekonceptet er stadig i planlægningsfasen, og Finnair offentliggør flere detaljer på et senere tidspunkt.

Et selskab hæver sig over de andre

Ifølge Flemming Lundberg Poulsen er premium economy et udslag af, at flyselskaber verden over har nedbarberet servicetilbud og plads hos economy gennem de sidste mange år.



»Man kan vel sige at premium economy i dag er, hvad economy-klassen burde have været«, siger han.

Flemming Lundberg Poulsen har fløjet på en del flyselskabers premium economy og mener ikke, at der er den store kvalitetsforskel.

»Undtagelsen er Thai Airways på ruten fra København til Bangkok, hvor man rent faktisk sidder i en rigtig business class-stol«, lyder beskrivelsen fra Flemming Lundberg Poulsen.

Han beskriver målgruppen således:

»Mange forretningsrejsende skal spare på rejsebudgettet og må ikke længere rejse på business class. For dem er premium economy et godt alternativ, som giver lidt bedre komfort. Men også mange fritidsrejsende vælger at betale lidt ekstra for at få en lidt mere behagelig flyrejse«.

Og lidt ekstra er der tale om. Hos Singapore Airlines er fraprisen på 10.676 kroner for en returbillet på premium economy mod 6.076 på economy class. Hvad prisen bliver hos Finnair vides endnu ikke.

På de direkte langdistanceruter fra Københavns Lufthavn er der flere muligheder for at flyve premium economy. Som nævnt er det blandt andre Thai Airways til Bangkok, Singapore Airlines til Singapore, Emirates til Dubai og SAS på alle deres ruter.

Air India til Delhi og Qatar Airways til Doha tilbyder det eksempelvis ikke.