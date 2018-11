Nye visumregler gør rejsen til Kina mere bøvlet: »Det er kun blevet mere og mere besværligt«

Nye direkte flyruter fra Københavns Lufthavn til Kina åbner i en lind strøm – 10. december åbner endnu en rute – denne gang med Sichuan Airlines til millionbyen Chengdu to gange ugentligt.

Chengdu er især kendt som pandaens hovedstad og for sit stærke køkken. Byen er desuden et oplagt sted at indlede rejsen, hvis man vil opleve det indre Kina frem for storbyerne Beijing, Shanghai og Hongkong.



Men starten på rejsen kan blive en besværlig proces.

4. oktober indførte de kinesiske myndigheder krav om fingeraftryk til visumansøgningen til Kina. Aftrykkene skal ske ved personligt fremmøde på det kinesiske visumkontor i København.

Fingeraftrykket bliver tilknyttet passet og er gældende i fem år, medmindre passets gyldighed udløber inden.

Online ansøgning og personligt fremmøde

Ole Toft fra Herning rejser til Kina flere gange om året.

»Jeg har rejst til Kina siden 1992, og jeg har aldrig været uden for en dør for at få mit visum. Men det er kun blevet mere og mere besværligt«, lyder det fra ham.

De nye visumregler Rejsende til Kina skal møde op på det kinesiske visumcenter i København for at afgive fingeraftryk af alle ti fingre.

Inden fremmødet skal rejsende udfylde en online ansøgning påbio.visaforchina.org

Fingeraftryk er ikke nødvendigt for børn under 14 år, ældre over 70 år eller rejsende med diplomatpas.

Fingeraftrykkene gælder fem år i samme pas. Vis mere

Da han sidst skulle søge om nyt visum, var reglerne blevet ændret.

»Jeg sendte som altid ansøgning, billede, pas, invitationsbrev og svarkuvert til det kinesiske visumkontor, men brevet kom retur. Jeg prøvede at ringe til visumkontoret, men som sædvanlig var der kun en telefonsvarer, der sagde, at »beskedboksen er fuld, og alle svar finder du på hjemmesiden««.

Ole Toft får dagen efter besked om, at ansøgninger med posten er fortid og foregår nu online, og alle skal afgive et fingeraftryk på kontoret inden afrejse.

»Det tog mig seks timer at lave den online ansøgning. Den er ikke for almindelige mennesker, og jeg har været nødt til at få hjælp til at udfylde visumformularen og uploade et billede«.

»Og så er det besværligt, at man også skal møde op personligt i København, uanset hvor i landet man bor«.

»Jeg tænker især på de skoleklasser, der ikke ligger i København, og som alle skal bøvle med en tur til København inden afrejsen til Kina«, siger Ole Toft.

Biometri til ansøgning Da Ole Toft tog turen til det kinesiske visumkontor for at afgive fingeraftryk, måtte han vente i timer på at komme til. »Da klokken var 9 var der omkring 100 mennesker, der ventede på at afgive fingeraftryk«. »Heldigvis er fingeraftrykket gyldigt i fem år, så jeg skal da kun forbi kontoret i København hvert femte år«, lyder det fra ham. Den kinesiske ambassade og visumkontoret er ikke vendt tilbage med en forklaring om årsagen til ændringerne, men på hjemmesiden står de nye krav beskrevet.

Hos Udenrigsministeriet oplyser pressemedarbejder Anja Solvang, at Danmark ikke blander sig i tredjelandes indrejseregler, og at de ikke kan uddybe de nye krav til visumansøgningen. Hun understreger, at det er op til den enkelte at holde sig opdateret om visumregler i det pågældende land.

Kim Christiansen, der er specialkonsulent i pas og visum i Udenrigsministeriet, fortæller, at biometri, som er en metode til at identificere en person ud fra for eksempel med fingeraftryk, kommer til at gælde alle nationaliteter, der ønsker at rejse til Kina.





»Det ser ud som om, at Kina er i gang med at udrulle optagelse af biometri i visumsager fra land til land, men at det ikke sker samtidig«, siger han. Han forklarer, at Rusland allerede i 2014 begyndte med at optage biometri af visumansøgere i Danmark. »Og Indien forlanger biometri optaget ved visse visumkategorier«, siger han og fortsætter: »Jeg har ikke umiddelbart kendskab til andre lande, hvor danskere er visumpligtige, der forlanger biometri ved ansøgningen. Men der er andre lande for eksempel USA og Canada, hvor danskere er visumfrie, hvor jeg ved, at der i forbindelse med visumansøgning også optages biometri«, lyder det fra ham. Ifølge Kim Christiansen bliver biometrien generelt indført for at forbedre sikkerheden i forbindelse med udstedelse af visum.