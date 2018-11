De største mængder nogensinde: Caribiske strande oversvømmes af ildelugtende tang Flere lande ved Det Caribiske Hav er hårdt ramt af problemer med tang. Det får turister til at holde sig væk.

Enorme mængder af stinkende tang er skyllet ind over strande fra Barbados til Mexico.

Siden 2011 har det været en tilbagevendende plage på en række velkendte paradisstrande, men i år har de hidtil største bunker af arten sargasso-tang lagt sig langs kysten ud mod Det Caribiske Hav.

I havet er tang et væsentlig habitat for marineliv, men når det bliver skyllet ind over land, ender det med at lugte som rådne æg.

Tangen strækker sig over flere kilometer og har lagt sig som store dyner langs strandene og flere meter ud i havet.

Og det har fået turisterne til at holde sig væk. Det lille mellemamerikanske land Belize er stærkt afhængig af turister, og her ser man på tangplagen på de ellers smukke strande med »den største bekymring«.

Det er ikke til at bade i havet, når tangen lægger sig i store mængder på strandene i Caribien. Foto: Eduardo Verdugo/AP

Det er umuligt at bade i vandet, det kan endda påvirke folks helbred, og stanken er uudholdelig.

Livet i havet er også blevet berørt i områderne, hvor blandt andet fisk, skildpadder og delfiner har måttet lade livet på grund af den store mængde af rådden tang.

Flere årsager kan spille ind

Eksperter er usikre på årsagen til de massive tangmasser, men global opvarmning kan være en afgørende faktor.

Det mener James Frank, der er seniorforsker ved University of Southern Mississippi i USA.

Han forklarer, at årsagen også kan skyldes, at tangen har draget fordel af øgede næringsstoffer i havet – for eksempel fra mineralrigt støv, der blæser ind fra Afrika på den anden siden af Atlanterhavet.

En anden årsag kan være gødningsafledning fra industrielt landbrug i USA.

De varmere farvande kan også have været med til at øge plantevæksten, og ændringer i havstrømme gør, at tangen nu ender i Caribien i stedet for længere mod syd.

Regeringerne i Caribien har indledt en række nødplaner for at løse problemet. Blandt andet forbereder de store oprydningsoperationer på strandene, og nogen vil lave bomme, der kan stoppe tangen i at skylle ind på bredden.