12 oplevelser i Wien

1 Loos American Bar

Du har brug for at vende verden ryggen, og det gør du i et univers af cocktails og art deco. Adolf Loos’ bar er fra 1908, men lyset er stadig dæmpet, og både mahognien, messingen og onyksen, som beklæder væggene, har fået patina af verdenskrige og weltschmerz. Spejlene på væggene gør det lille lokale større end de 25 kvadratmeter, det er. Barens signatur cocktail er dry martini, men du vil hellere have en whisky med gingerale og et skvæt lime. Du sidder i et kunstværk, og hvis du er heldig, oplever du en digtoplæsning eller en liveoptræden sammen med firs andre, der heller ikke kan få vejret, men nyder aftenen alligevel.

Loos American Bar, Kärntner Durchgang 10

https://www.loosbar.at/













2Pariserhjulet i Prater

Graham Greene skrev romanen, men det er Orson Welles, der med sin filmatisering fra 1949 gjorde ’Den tredje mand’ berømt. I den sort-hvide thriller tager Harry Lime, spillet af Welles selv, en tur i det 65 meter høje pariserhjul Das Wiener Riesenrad, og det gør Welles-fans også, og sådan en er du. Man kan også booke en kabine, hvis man f.eks. vil holde en lille fest eller fri til sin elskede. Det er efter turen i hjulet, at Lime kommer med sin flabede karakteristik af Schweiz: Under Borgia’erne led italienerne under krig, mord og blodsudgydelser, men de skabte Michelangelo, Leonardo da Vinci og renæssancen. I Schweiz havde 500 år med demokrati og fred, og hvad skabte de? Kukuret.

Das Wiener Riesenrad, Riesenradplatz 1

https://www.wienerriesenrad.com/

3Mozart overalt

Selv tiggerne spiller Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozarts musik, og hans kontrafej er alle vegne i Wien. Når flyselskabet Austrian Air letter og lander, spiller de ham også, og du kan ikke tage to skridt i bymidten, uden at mænd i paryk og røde frakker forsøger at sælge dig koncertbilletter. Du kan se Mozarts velbevarede lejlighed i Mozarthaus, men den snyder, for alt er så fint og pænt, og sådan levede Mozart ikke. »Hvis jeg skulle have giftet mig med alle, som jeg har hygget mig med, skulle jeg have haft 200 koner«, udtalte geniet, som døde i en alder af 35 år, men stadig præger sin hjemby og dets flytrafik til ulidelighed.

Mozarts Hus, Singerstrasse 7

http://www.mozarthausvienna.at

4Hundertwassers hus

Wien er fuld af imperialt lir. Gyldne tårne på store hvide slotte og palæer indhegnede af tunge sorte jerngitre. Der er mange rokokokrummelurer, men det er de rette linjer, der dominerer, men så får du øje på regnbuefarverne og det tætte løv fra vildtvoksende træer, som springer ud af en husfacade. De farvede felter spiller sammen, så det giver mindelser om Klimt og Klee, men Friedensreich Hundertwasser, som har designet huset, er helt sin flippede egen. Det her er hippiearkitektur, der minder om, hvordan en organisk by kunne se ud. Der vokser træer på taget og på gesimser, altaner og terrasser, det er herligt, men også alt for meget, og der er turister alle vegne.

Kegelgasse 36-38.

5På tur med hestedroscherne

Du har ondt i den ene fod, kunne godt bruge at blive kørt rundt i byen, men det er du for ung til, synes du, og det er for pinligt. Der er ellers mange kuske, der vil have dig om bord. I et sekund lader du dig friste til en hurtig omgang sightseeing bag hesteforspand, men så tager du dig sammen og humper ned på Café Central, byens berømteste café. Hvorfor er der ingen hestepærer på brostenene? Det er, fordi der er ophængt et lille dækken bag hestenes numser, som opfanger deres nødtørft i et dækken og lader det glide ned i en lille spand, som, bemærker du, bliver tømt i særlige affaldscontainere ved Stefans Dom. Så er det derfor, der lugter så landligt lige netop der.

Stephansplatz 3, 1010 Wien

6Kaffe under lysekronerne

Du må finde dig i at vente i kø udenfor, indtil den korpulente vagtmand med bowlerhatten giver dig lov at træde ind i varmen. Men det går faktisk hurtigt, for Freuds og Trotzkis gamle café har mange pladser, og de fleste besøgende skal bare lige have en kop kaffe eller chokolade under lysekronerne, mens de tænker på Stefan Zweigs mest berømte bog. Du napper også en apfelstrudel med chokoladesovs og går hen til stativet, hvor der hænger aviser fra hele verden i særlige holdere af træ, og du vil mindst én gang i dit liv prøve at læse Le Monde på den manér. Over for dig sidder et forgabt par og kissemisser. Dine drifter føler sig ensomme, du slubrer chokoladen i dig og går resolut ud mod Berggasse 19, adressen, hvor den store psykolog, der opfandt underbevidstheden, i sin tid huserede.

Herrengasse 14

https://www.cafecentral.wien/en/

7Freuds museum

Du går op ad de samme trapper, som ’de hysteriske’ fruer i sin tid gjorde, inden de lagde sig på den berømte briks i konsultationslokalet hos psykoanalysens stamfader, Sigmund Freud. Museet rummer en del genstande fra Freuds tid samt faksimiler af berømte breve og fotostater, der skal få museet til at fremstå autentisk og hyggeligt, men museet er og bliver en kulisse. Briksen er i London, hvortil Freud flygtede efter nazisternes magtovertagelse, og man har slet ikke følelsen af at havne i en intakt tidslomme, som man f.eks. har det med Pasteurs museum i Arbois i Frankrig. Alligevel er det interessant at besøge den lokalitet, hvor ’Troldmanden fra Wien’, som Vladimir Nabokov kaldte ham, ændrede vores forståelse af sindet, og shoppen er fuld af sjove ting. Du køber seks viskelædere hvor på der står »Verträngung« (fortrængning). Det er da sjovt.

Sigmund Freud Museum, Berggasse 19





https://www.freud-museum.at/en/

8Klimt, Klimt, Klimt

Du mangler ikke et tørklæde, en pung, en kop, en nøglering, et tæppe, en blyant, en serveringsbakke, en hat, en paraply eller en nakkepude til flyet, som er udsmykket med Klimts gyldne kvinder. Klimt Megastore er ellers leveringsdygtig i det hele, men du shopper fornuftigt i en sidegade og går under din blå paraply ud til Belvedere, som ligger 25 minutter og 5 fortrængninger fra bymidten. Der nyder du hele 24 af Gustave Klimts bedste oliemalerier, herunder ’Kysset’ og ’Judith’. Der er også Klimt på byens Kunsthistoriske Museum i Hofburg. Klimt, som på fotografier ligner en, der ryger hash hver dag, har været med til at udsmykke en del af museets vægge og lofter, og dem kan du se nærmere på efter at være gået op ad en særlig trappe. Du kigger hurtigt ind i Klimt Café over for Raiffeisenbank (tegnet af Loos, ham med baren), men nej, den er helt sjælløs, du haster i stedet mod Kunsthistorisk Museum.

Belvedere, Prinz Eugen-Straße 27





https://www.belvedere.at/gustav-klimt