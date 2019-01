Madfolk om deres yndlingsmadbyer: Torvehalschefen elsker (sjovt nok) madmarkeder

Lotte Eiskjær Andersen, chef for Torvehallerne i København, om slagterforretninger og osteindkøb i London, og hvor hun drømmer om at spise i Kroatien.

Hvad er din yndlingsmadby? »Det er London. En by med en lang tradition for farmers market. Hver dag er der madmarkeder rundt omkring i byen, hvor lokale producenter kommer ind med friske råvarer. Jeg elsker markedsstemningen. At møde dem, der er kommet ind med deres varer. Se, smage og få inspiration. Borough Market lige ved London Bridge er et af de største og ældste markeder, og det har ligget der siden 1014«.

Hvad har været den mest overrumplende madoplevelse? »Broadway Market, der ligger i Hackney i East London. Her ligger der en lokal slagter, Hill & Szrok, der er slagter om dagen og om aftenen forvandler sig til en lille restaurant. Det er en fantastisk måde at gentænke sin forretning på. Alle deres produkter er fra små økologiske familiegårde. Det er en helt særlig oplevelse at besøge butikken om dagen, hvor de står og skærer kød ud ved det store slagterbord i midten af butikken, og så komme tilbage om aftenen og opleve stemningen, som understøttes af deres passion for det gode kvalitetskød, og hvor kødet kommer fra. Det var pludselig et helt andet univers«.

Hvad SKAL vores læsere opleve? »Tæt på madmarkedet Pimlico ligger gårdbutikken Daylesford. Varerne kommer fra en gård, der for 40 år siden var en af de første til at lægge om til økologi. I butikken er der alt fra friske grøntsager, kød og mejeriprodukter til supper, du kan købe med hjem, og de har stort fokus på sæsonernes forskellige råvarer. Der er også en lille café, hvor du kan spise. Det kan virkelig anbefales«.

Hvad køber du altid med hjem? »Jeg køber altid oste med hjem fra Neals Yard Dairy på Borough Market. De har oste fra omkring 40 forskellige producenter. Det er bare virkelig, virkelig lækker ost. Hvis du ikke har været der, skal du gå derind. Det er en flot butik, meget rustik, med kæmpe oste, der ligger og lagrer. De ansatte går rundt i gummistøvler, hvid kittel og grå kasket. Der tager jeg altid folk med hen, når jeg er i London«.

Hvor drømmer du om at tage hen næste gang? »Til Istrien i Kroatien, halvøen på den anden side af Adriaterhavet fra Venedig. Det skulle være et fantastisk sted med masser af økologiske råvarer. Det bliver betragtet som den grønne del af Kroatien. Med lavendelmarker, vinmarker, lækre trøfler og olivenolie i verdensklasse. I byen Rovinj ligger restauranten Monte, der som den første i landet har fået en michelinstjerne. Der vil jeg meget, meget gerne spise. Og så skulle der ligge et af Kroatiens fineste madmarkeder i Rijeka i nogle fine gamle art nouveau-bygninger. Det skal jeg selvfølgelig også besøge«.