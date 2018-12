Madfolk om deres yndlingsmadbyer: Slagteren, der elsker fisk, anbefaler en siciliansk perle

Hvad er din yndlingsmadby?

»Det er Siracusa på Sicilien. Dér hiver de friske fisk og friske skaldyr direkte op af havet. Jeg elsker fisk. Og jeg ved godt, at det er mærkeligt at høre fra en slagter, men jeg har altså også været kok i min fortid på Svinkløv Badehotel lige ud til Vesterhavet. Siracusa er en meget autentisk, siciliansk by. Byens gamle bydel, centro storico, ligger på en lille ø, hvor du kan komme til via tre broer. Om aftenen kan du gå en lille tur rundt om hele øen. Det tager kun 20 til 30 minutter«.

Hvad har været den mest overrumplende madoplevelse i byen?

»Fisk og skaldyr hos Don Camillo. Den måde, de laver mad på ... det er ikke overpyntet og proppet med blomster og krydderurter. Ikke noget med 28 forskellige tilberedninger og tre timer i en vakuumpakke. Det er basal, enkel og simpel mad med ordentlige råvarer. Jeg kan godt lide at bestille en friskfanget fisk og få den grillet«.

Hvad SKAL vores læsere opleve i byen?

»Madmarkedet. Det er ikke særligt stort, men det er helt fantastisk, hvad du kan se af råvarer. Fisk og skaldyr selvfølgelig, men også frugt fra Sicilien. Der er mange små boder og stader. Og den store forskel fra madmarkeder, vi for eksempel kender herhjemme, er, at det er den person, der selv har fanget fisken, der også står og sælger den. Eller dem, der selv har plukket grøntsagerne eller frugten i deres have, der sælger deres råvarer. Det er den slags autenticitet, jeg nævnte før, og det gør det så meget sjovere at komme på et marked, når det er sådan«.

Hvad køber du altid med hjem?

»Nu tager man jo ikke friske fisk med hjem. Så det er lidt svært at vælge.

Foto: Muusmann Forlag Ikke overraskende tager slagter Jan Lund charcuterie med hjem fra madmarkederne i Siracusa.

Jeg køber altid pølser og ost. Det kan man nemt transportere. Og som fagmand kan jeg sige, at det er rigtig, rigtig fine varer, du køber.«

Hvor drømmer du om at tage hen næste gang (hvilken by)?

»Jeg vil gerne spise kobekød i Japan. I en teppanyaki-bar, hvor der ikke står en bartender i baren, men derimod en kok, der tilbereder din mad på en stålplade direkte ved bordet. Kobekød er meget, meget specielt, fordi det er så voldsomt fedt. Så du skal ikke have de store mængder. Folk tror fejlagtigt, at det skal spises, ligesom amerikanerne spiser en 600 grams bøf, men i Japan er det nærmest ligesom sashimi i tynde fine skiver«.