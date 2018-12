Weekend i: I elegante Bath har de badet i varme kilder i tusinder af år

Romersk badekultur. Klassisk elegance. Traditionel pubatmosfære. Moderne wellness. Bath spænder vidt, både historisk og i udbuddet af oplevelser. Byen er relativt lille og en nydelse at slentre rundt i, men har man kun et par dage, må man prioritere skarpt, for Bath byder på et væld af seværdige attraktioner.

Udgangspunktet er det antikke Aquae Sulis, hvor romerne – i centrum af nutidens Bath – for snart 2.000 år siden grundlagde et tempelkompleks og de enestående bade, der i dag er blandt de mest velbevarede i verden og en væsentlig grund til byens Unesco-status som verdensarv. Få hundrede meter fra byens romerske bade kan man gå på moderne spa, og over hele Bath oplever man elegant arkitektur fra den georgianske periode for godt 200 år siden.

Det var på den tid, forfatteren Jane Austen boede her. Datidens bedsteborgerlige snobberi bifaldt hun ikke, men hun brugte Bath som kulisse for flere af sine højt elskede romaner. Hendes fans valfarter stadig hertil, og under den årlige Jane Austen-festival i september er gaderne fulde af dem – iklædt dragter i georgiansk stil.

En vandretur i byens gader kan også føre ned til den brusende Avon-flod, og undervejs er man omgivet af elegante facader. Bag flere af dem kommer man lidt ned på jorden på en række af byens autentiske pubs, der så glimrende illustrerer, at Bath rummer både elegance og folkelighed.

Fredag

1 Klokken 16: Fred og ro på villavejen

I Bath tager turen på gåben fra den fredelige Henrietta Road og ind til byens hjerte via den maleriske Pulteney Bridge kun godt fem minutter.

Foto: Roseate Villa Bath

Vejen byder på flere gode overnatningsmuligheder, og en af de bedste er Roseate Villa – to store viktorianske huse, der er slået sammen og nu huser en boutique-bed and breakfast med bekvemme, velindrettede værelser og fremragende morgenmad i tidløse, behagelige omgivelser.

Roseate Villa Bath, Henrietta Road

2 Klokken 17: Kurbad med udsigt

I friluftsbassinet på toppen af kurbadet Thermae Bath Spa skvulper gæsterne rundt med salige blikke, mens deres kroppe omsluttes af det varme vand, der er opvarmet af byens naturlige kilder. Udsigten til Baths tage – bl.a. til den nærliggende Bath Abbey – føjer en ekstra dimension til oplevelsen.

Andetsteds i bygningen kan man flyde rundt i det store Minerva-bassin med en behagelig understrøm, få diverse former for velgørende massage og gå på café. Et besøg på dette spa-palads i glas, marmor og rustfrit stål er en perfekt start på weekenden, dog kun for gæster fra 16 år og opefter.

Thermae Bath Spa, Hot Bath Street

3 Klokken 19.30: En stjernepub

Efter et par timers wellness – og muligvis også lidt urtete undervejs – er tiden kommet til en pint på en af Baths gode pubber.

3 gode råd Vær i god tid. Byen er en meget populær weekenddestination, og det kan være svært at få tag over hovedet, hvis man planlægger turen i sidste øjeblik. Kombibilletter. Hold øje med de forskellige pakkeløsninger til byens museer. Der er f.eks. penge at spare ved at købe en kombibillet til de romerske bade og modemuseet. Bristol. Kun godt ti minutters togrejse fra Bath – eller ca. 20 km ad landevejen – ligger Bristol, en anden af Sydvestenglands interessante og populære destinationer. Har man mere end et par dage til rådighed, er det oplagt at besøge begge byer. Vis mere

The Star Inn fik sin publicens i 1759, og med sit ældgamle interiør med små, hyggelige rum og en lang træbænk kendt som ’death row’ er pubben et stykke historie i sig selv. At den så serverer friskbrygget øl fra Baths førende bryggeri, Abbey Ales, gør den blot endnu mere værd at lære at kende. Udtrykket en ’lokal institution’ er muligvis en smule fortærsket, men her passer det.

The Star Inn, 23 The Vineyards, The Paragon

4 Klokken 20.30: Tjekket mad på Chequers

Her på adressen har der også ligget en pub i næsten 250 år. Dengang var kunderne ofte trætte bærere, der transporterede aristokratiet rundt i byen i bærestole.

I dag er The Chequers en populær gastropub med et klientel, der sætter pris på god og veltilberedt mad – og det får man både i stueetagen med den mere pubagtige atmosfære og i restauranten på første etage.

The Chequers, 50 Rivers Street

Lørdag

5 Klokken 10: Et smut på markedet

På vej til byens hovedattraktion, The Roman Baths, er det umagen værd at slå et smut omkring Baths gamle indendørs marked med den runde kuppel, hvor de handlende sælger et righoldigt udvalg af varer.

Det har man gjort her på stedet i omkring 800 år – selve bygningen stammer dog fra 1800-tallet. Markedet ligger tæt på både Pulteney-broen og kirken Bath Abbey.

Bath Guildhall Market, 33 High Street

Foto: Visit Bath

6 Klokken 10.30: De romerske bade

En lugt af svovl, den lune temperatur og lyden af vand mere end antyder, at der er en varm kilde i nærheden.

Foto: Kim Wiesener

Og ganske rigtigt, i underetagen af de romerske bade syder, sprøjter og damper det, når det mineralholdige vand strømmer ud fra hullet i væggen. Det har det gjort i årtusinder med en konstant temperatur på 46 grader, og det var lige noget for romerne, der her på stedet byggede et fornemt badekompleks. Man kan smage på det angiveligt helbredende kurvand, der dog næppe er vanedannende.

The Roman Baths rummer masser af minder fra romertiden – skulpturer, mosaikker og en række bassiner. Skuespillere i romerske dragter og film på væggene gør stedet ekstra levende. Det imponerende Great Bath var i sin tid overdækket, men har i dag udsigt til den elegante arkitektur i bymidten.

The Roman Baths, Abbey Church Yard

7 Klokken 12.30: Engle på stiger

På vestfacaden af den gigantiske Bath Abbey kravler englene op i himlen ad stenstiger.

Foto: Kim Wiesener

Og på pladsen uden for den centralt beliggende kirke optræder gademusikanter ofte til ære for turisterne. Her på stedet lå der fra 700-tallet et munkekloster, og i løbet af 1500-tallet blev den nuværende kirke bygget i gotisk stil. Kirken gennemgår i disse år en storstilet restaurering, men der er stadig adgang til det meste af den.

Bath Abbey, Abbey Churchyard

8 Klokken 13.30: En bid bolle hos Sally Lunn

I byens ældste hus fra 1482 serverer man en lokal specialitet, en blanding af bolle, kage og brød, der kaldes en Sally Lunn Bun. Angiveligt blev opskriften bragt hertil af en fransk huguenot-flygtning for over 300 år siden, men hvorvidt Solange Luyon (Sally Lunn) rent faktisk eksisterede, står hen i det uvisse. Det lille spisehus byder også på andre retter, og underetagen rummer et lille museum.

Sally Lunn’s House, 4 North Parade Passage