Frygt for voldelige optøjer holder Eiffeltårnet og Louvre lukket Paris bliver kan i morgen blive ramt af store protester for fjerde weekend i træk.

De franske myndigheder advarer ifølge nyhedsbureauet Reuters om risikoen for en ny bølge af »omfattende vold« i Paris i weekenden.

Det får nu to af Paris’ største turistattraktioner Eiffeltårnet og Louvre til at meddele, at de holder lukket i morgen.

»Af sikkerhedsmæssige årsager vil Eiffeltårnet være lukket for offentligheden lørdag 8. december«, står der kortfattet på Eiffeltårnets hjemmeside.

På Louvres hjemmeside refererer man til »usædvanlige omstændigheder« som årsag til lukningen af både Musée du Louvre og Tuileries Garden.

Baggrunden for de ekstraordinære lukninger er, at de franske demonstranter, de såkaldte ’gule veste’, har planlagt en ny demonstration.

65.000 sikkerhedsfolk på gaden

Ifølge nyhedsbureauet Ritzau kommer demonstrationen på et tidspunkt, hvor den franske regering ellers kæmper for at imødekomme krav fra aktivisterne uden at undergrave lovede reformer.

I weekenden sendes 65.000 sikkerhedsfolk på gaden i hele Frankrig.

Foruden Eiffeltårnet og Louvre holder også Paris’ opera lukket såvel som en række butikker i centrum.

Demonstrationerne i Paris begyndte den 17. november. De var i første omgang rettet mod de franske energiafgifter. Men efterhånden har vreden også rettet sig mod stigende leveomkostninger og er blevet et symbol på udbredt utilfredshed med pøkonomiske reformer.