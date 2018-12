Der er næppe noget at rafle om: Eksperterne siger, at Oslo er byen at besøge lige nu

Det anerkendte rejsemagasin National Geographic Traveller har offentliggjort 19 byer og lande i verden på deres ’cool list 2019’ - byer som man bør opleve i løbet af det nye år.

Vores norske nabo stryger med hovedstaden Oslo ind på en 11. plads. Grunden til, hvorfor man lige skal opleve Oslo i 2019 er blandt andet, at byen netop er blevet udnævnt som ’Europas grønne hovedstad 2019’.

Bæredygtighed og CO 2 -neutral

Redaktøren på National Geographic Traveller, Pat Riddell, forklarer valget af Oslo til VisitOslo:

»Byen mestrer bæredygtighed i alting lige fra den offentlige transport til byens nye museer. Og med et realistisk mål om at være CO 2 - neutral i 2050 er Oslo værd at holde et øje på i de kommende år«

På listen over seværdigheder, man skal opleve i byen, nævnes blandt andet vikingeskibene, ’Skriget’ på nationalmuseet og skulpturparken Vigeland. Byen byder også på guidede vandreture, fællesmiddag i parken Losæter eller en overnatning på Norges største hotel, Clarion Hotel The Hub, der åbner til marts.

Kåringen kommer mindre end et år efter, at Oslo af den amerikanske avis The New York Times blev udpeget som nummer 26 på den indflydelsesrige liste ’52 Places to Go in 2018’.

Dengang sagde administrerende direktør i turistorganisationen VisitOslo, Christian J. Lunde, til Politiken:

»Det er helt fantastisk. Vi er stolte og glade. Oslo har jo overhovedet ikke været så kendt som København. Men vi har arbejdet hårdt og længe på at løfte Oslo - både som Norges hovedstad, men også internationalt«.

Japan snupper førstepladsen

Førstepladsen går til Setouchi i Japan, hvor Rugby World Cup 2019 bliver afholdt.

Udover Oslo er der fem andre steder i Europa med på listen - Korsika, West Yorkshire i England, Sibiu i Rumænien, Dundee i Skotland og den syditalienske by Matera.

Du kan se alle 19 destinationer på listen her.