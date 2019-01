Christian Jensen: Vi reformerer rejsejournalistikken og vil selv flyve mindre

Klimaet har overhalet udlændingepolitikken på vælgernes dagsorden over de vigtigste temaer i den kommende valgkamp. Det har en meningsmåling i Jyllands-Posten vist, og det har faktisk ikke overrasket os her på Politiken. For hold nu op, hvor har det været en fornøjelse de seneste uger at mærke jeres – læsernes – store engagement i den grønne omstilling.

Jeg har sjældent som chefredaktør oplevet større energi og vilje til forandring, hvilket er en stor inspiration til fortsættelsen af den vedvarende klimasatsning, vi satte i gang i november med serien ’Vores klima’. Jeg vil gerne takke for de mange læserbreve og mails fra abonnenter, vi de seneste uger har modtaget. Vi har fået mange konstruktive forslag til konkrete initiativer og historier. Vi har også modtaget mange læserbreve og henvendelser, der har kritiseret os for selv at gøre os skyldige i klimahykleri.

Et gennemgående spørgsmål har været: Hvordan kan I kalde jer klimaavis, når I selv med store rejsetillæg med annoncer for flyrejser indirekte bidrager til det CO 2 -svineri, der truer med at kvæle kloden?

Det er en fair kritik og et reelt dilemma.

Lad mig sige det rent ud: Rejseannoncer er en del af det økonomiske grundlag for Politiken, så vi kan lave den avis, vi finder væsentlig og relevant, til en pris, der er til at betale for abonnenterne. Vi oplever i øjeblikket, at vores rejseannoncører også bevæger sig i en mere klimabevidst retning, fordi de kan mærke, at I – forbrugerne – har stadig større fokus på de valgte rejseformers klimaaftryk. Sådan hænger det hele jo også sammen.

Men det udelukker ikke, at vi selv kan og skal gøre mere. Derfor er vi nu klar til at tage de næste skridt i vores egen kontinuerlige grønne omstilling. Som allerede bebudet i november handler det næste skridt netop om konkrete initiativer på rejseområdet. I to dimensioner: måden, vi skriver om rejser på i vores rejsesektion. Og måden, vi på Politiken selv rejser på.

Lad os tage det sidste først. På Politiken har vi besluttet:

1) at vi dropper alle indenrigsflyvninger, medmindre det er bydende nødvendigt. I stedet benytter vi os af kollektiv trafik i form af bus eller tog.

2) at vi fremover klimakompenserer for flyrejser til udlandet. Det vil sige, at vi for hver købt flybillet betaler et beløb til en klimaindsats, der kompenserer for det negative klimaaftryk fra flyrejsen. Ordningen omfatter alle rejser, fra journalistiske reportager til medarbejderes deltagelse i konferencer.

3) at vi undersøger muligheden for en forsøgsordning med elbiler til vores fotografer.

Flere læsere har også spurgt om den trykte avis’ klimaaftryk. På Politiken har vi sat os som mål at reducere miljøbelastningen i alle led i produktionen af den trykte avis, og allerede i dag efterlader vores papirforbrug samlet set et positivt CO 2 -regnskab. Af to årsager: dels fordi vi trykker den på klimavenligt genbrugspapir, dels fordi vi med certificering sikrer os, at der genplantes flere træer, end der bruges i papirfremstillingen.

Men som mediehus kan og skal vi gøre endnu mere. Det kommer vi løbende til. For vi er helt bevidste om, at det er et langt, sejt træk, vi – i lighed med resten af samfundet – har foran os.

Men hvad gør vi så med rejsestoffet, hvor vi jo inspirerer læserne til at rejse ud i verden?

Vi skal ikke gøre os til fjender af udlandsrejser og venner med hjemstavnsbåndet. Vi skal opdage det fremmedartede, smage det eksotiske og mærke det varme blod rulle i mødet med den folkloristiske forskellighed.

Men det udelukker ikke, at man godt kan tænke på klimaet undervejs. Som avis tror vi ikke på oplysning via den løftede pegefinger. Vi tror på, at vi kan ændre vaner, hvis vi giver lystfuld inspiration og konkret oplysning om konsekvenserne af de valg, vi træffer – hver især og som samfund.

Det giver vi jer læsere endnu bedre mulighed for, når vi fra i dag vil udstyre alle rejsereportager med faktabokse, der viser klimaaftrykket for en lignende rejse med enten fly, bil, bus eller tog.

Desuden introducerer vi i dag på politiken.dk/rejser en interaktiv grafik, hvor du selv kan tjekke klimaaftrykket på den flyrejse, du har valgt. Her guider vi ligeledes til, hvordan du kan klimakompensere for dine egne flyrejser.