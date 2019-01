Ikke kun Aalborg: Også tre danske øer er på New York Times' eftertragtede liste

»Mandø, Fanø og Rømø«.

Når udenlandske turister på vej til Danmark allerede er i gang med at øve sig på at udtale »rødgrød med fløde«, kan de lige så godt også forsøge sig med »Mandø, Fanø og Rømø«.

For de tre vadehavsøer er nemlig på den amerikanske avis New York Times’ ’52 places to go in 2019-liste, der blev offentliggjort i onsdags.

Fakta Her er alle 52 destinationer på New York Times-listen 1. Puerto Rico 2. Hampi, Indien 3. Santa Barbara, Californien, USA 4. Panama 5. München, Tyskland 6. Eilat, Israel 7. Setouchi-øerne, Japan 8. Aalborg 9. Azorerne, Portugal 10. Ontarios ishuler, Canada 11. Zadar og de omkringliggende øer, Kroatien 12. Williamsburg, Virginia, USA 13. Las Vegas, Nevada, USA 14. Salvador, Brasilien 15. Danang, Vietnam 16. Costalegre, Mexico 17. Paparo-stien, New Zealand 18. Puglia, Italien 19. Tatra-bjergene, Slovakiet 20. Calgary, Canada 21. Olkhon-øen, Baikal-søen, Rusland 22. Huntsville, Alabamam USA 23. Falklandsøerne, Storbritannien 24. Aberdeen, Skotland 25. Golfo Paradiso, Italien 26. Dessau, Tyskland 27. Tunis, Tunesien 28. Gambia 29. Northern Rivers, Australien 30. De Frisiske Øer, Holland, Tyskland, Danmark 31. New York 32. Chongli, Kina 33. Orcas Island, Washington, USA 34. Uzbeskistan 35. Vestlandet, Norge 36. Lyon, Frankrig 37. Doha, Qatar 38. Batumi, Georgien 39. Marseille, Frankrig 40. Wyoming, USA 41. Los Angeles, Californien. USA 42. Dakar, Senegal 43. Perth, Australien 44. Hongkong, Kina 45. Iran 46. Houston, Texas, USA 47. Columbus, Ohio, USA 48. Plovdiv, Bulgarien 49. Vevey, Schweiz 50. Cádiz, Spanien 51. Elqui-dalen, Chile 52. Tahiti Vis mere

Her var det med danske briller i første omgang Aalborg, der tiltrak sig den store opmærksomhed idet byen var nummer otte på listen.

Men længere nede dukkede så også De Frisiske Øer op som nummer 30 klemt inde mellem Northern Rivers i australske New South Wales som nummer 29 og New York på 31. pladsen. De Frisiske Øer er en række af øer langs Nordsøen mellem den danske halvø Skallingen og den hollandske provins Noordholland.

Heriblandt altså Mandø, Fanø og Rømø.

Pas på med de østers

New York Times fremhæver blandt andet Fanø’s østerssafarier og årlige Østers Festival som noget af det, man bør slubre i sig som besøgende.

Og i den forbindelse vil turistchefen på Fanø, Poul Therkelsen, godt lige indsparke en ret væsentlig bemærkning. For i øjeblikket er alle østerssafarier suspenderet på ubestemt tid.

»De østers vi er ude at samle ligger tæt på Esbjerg Havn og vi har desværre oplevet, at folk er blevet syge med norovirus af at spise dem«, fortæller Poul Therkelsen, der dog holder fast i festivalen.

»Altså med mindre, at østersene fortsætter med at være dårlige, for så kan det godt være, at vi ikke skal være frontfigur for østersturisme. Så vi er lidt i venteposition her«, siger turistchefen, der ellers er glad den fine hæder på New York Times’ liste.

Også selv om han ikke regner med det store rykind.

»USA er et marked, der ligger meget langt væk. Så jeg har ingen forventning om, at der kommer folk til Fanø fra Brooklyn på onsdag i næste uge klokken 16.00«.

Derimod vælger Poul Therkelsen at se pladsen på listen som et kvalitetsstempel.

»Det er tommelfingeren op i forhold til, at vi har noget at byde på«.

Begejstring i Aarhus

Rejseredaktionen hos New York Times har generelt et godt øje til danske destinationer. Helsingør med det dengang nybyggede M/S Museet for Søfart var på listen i 2014, mens Aarhus blev fremhævet i 2016.

Her kan Peer H. Kristensen, direktør i VisitAarhus, to år efter konkludere, at det først og fremmest var danskerne, der efterfølgende blev opmærksom på Danmarks næststørste by som turistmål.

»Vi fik mest opmærksomhed i Danmark. Det var med til at få danskernes øjne op for, at man kan holde storbyferie i Aarhus«, siger Peer H. Kristensen.

Han betragter positionen på New York Times-listen som et virkeligt godt referenceværktøj, der kan bruges til både at trække flere medier til, men også til at sætte krogen i nye turismeoperatører.

»Amerikanske krydstogtrederier ved eksempelvis ikke, hvad Aarhus er. Og der er New York Times et supergodt referencemateriale«, siger Peer H. Kristensen, der mener, at den megen omtale i perioden - ikke kun fra New York Times - har løftet byen til et nyt niveau.