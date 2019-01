Endnu en dansk destination får international hæder

Hvis du tror, du skal rejse langt for at få de helt, helt store rejseoplevelser i 2019, kan du godt tro om igen.

For ifølge det amerikanske rejsemagasin Travel + Leisure behøver du ikke at tage længere end til Tisvildeleje i Nordsjælland.

For badebyen og det omkringliggende Den Danske Riviera-område (der strækker sig fra Sejerø-bugten i vest til Øresund i øst) er på Travel + Leisure’s ’De 50 bedste steder at rejse til i 2019’-liste.

I øvrigt sammen med steder som indiske Uttarakhand, Armenien, australske Brisbane og den italienske huleby Matera, der er på Unescos verdensarvliste og udråbt til Europæisk Kulturby 2019.

Den fine omtale kommer i forlængelse af andre danske destinationer, der for nylig også har fået ros fra anerkendte magasiner eller aviser.

Senest var Henne Strand i Vestjylland på CNN Travels liste over de 17 steder i verden, man bør rejse til i det kommende år.

Og i efteråret udpegede rejsebogsforlaget Lonely Planet København som en af de 10 bedste byer i verden at rejse til i 2019.

Langsigtet pressearbejde

I sin omtale beskriver Travel + Leisure Tisvildeleje som en by, der altid har haft kultstatus. Et sted med intime restauranter og små butikker.

»Tisvildeleje og Den Danske Riviera tiltrækker i dag folk fra byen, der kommer dertil for at nyde områdets rustikke og uprætentiøse charme«, som det blandt andet hedder.

Ifølge turistorganisationen VisitNordsjælland er placeringen på listen et udslag af et langsigtet presse-og markedsføringsarbejde, hvor blandt andet VisitDenmarks kontor i New York har videreformidlet gode historier om Den Danske Riviera og resten af Danmark til de amerikanske rejsejournalister, der gerne vil lægge ører til.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Tisvildeleje er på en liste fra Travel + Leisure. Tilbage i 2012 var byen på en liste over 15 hemmelige feriesteder.

Travel + Leisure er et amerikansk rejsemagasin i stil med Condé Nast Traveler og National Geographic Traveler, udgivet første gang i 1937, og med godt en million faste abonnenter.