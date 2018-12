Byggeri af dansk flygtningemuseum forventes i gang til foråret

Hvis alt går vel begynder byggeriet af Danmarks Flygtninge Museum i foråret 2019. Det skriver Jydske Vestkysten.

Museet skal ligge i Oksbøl vest for Varde. Den forventede pris er 100 millioner kroner til nyt byggeri, ombygning af eksisterende bygninger, tilbygninger og udstillingslokaler.

Udmeldingen fra museumsdirektør for Vardemuseerne Claus Kjeld Jensen er, at når de 50 millioner kroner er hjemme, så går byggeriet i gang. Og med et nyt tilsagn fra Augustinus Fonden på 10 millioner kroner, er de 31 millioner kroner på plads.

»Det er fantastisk og en helt vidunderlig julegave. Det kan man kun blive glad over. Det er en kæmpe håndsrækning fra Augustinus Fonden og et markant skridt for os«, siger Claus K. Jensen til Jydske Vestkysten og uddyber i en mail til Politiken.

»Vi er i dialog med forskellige andre fonde i Danmark og Tyskland for restfinansieringen«.

Succes for Tirpitz

Museet bliver på mere end 2.000 kvadratmeter på et fire hektar stort skovområde. Arkitektfirmaet bag er det internationalt anerkendte Bjarke Ingels Group.

At museet skal ligge netop i Oksbøl er ingen tilfældighed. For det var her, at 35.000 tyske flygtninge var indkvarteret i årene efter Anden Verdenskrig. Lejren var udstyret med skoler, kirkegård, hospital og biograf. Men hermetisk lukket ud mod det omgivende samfund.

Ifølge Claus Kjeld Jensen skal museet dog fortælle hele historien om de i alt 250.000 flygtninge, der kom til Danmark ved Anden Verdenskrigs afslutning og »samtidig trække flygtningehistorien både bagud og op ad i tid med fokus på flugten – lejren og livet væk hjemmefra – og sidst livet efter lejrene«.

Danmarks Flygtning Museum kommer til at ligge et kvartes kørsel i bil fra Tirpitz, som Vardemuseerne også står bag, og som også er tegnet af Bjarke Ingels Group.

Tirpitz åbnede i sommeren 2017 og er blevet en massiv succes fra starten med masser af international hæder. Claus Kjeld Jensen fortæller, at der for nylig var amerikansk besøg på museet for om muligt at indstille Tirpitz til American Institute of Arcitectures Honor Award 2019.

Plads til flere museer

Tirpitz var en af de store højdespringere på listen over Danmarks bedst besøgte attraktioner i 2017 med 179.000 besøg, selv om museet kun havde haft åbent i godt et halvt år. I 2018 er tallet steget til 250.000.

»Tirpitz er tænkt som et museum, der skal kunne måle sig med de bedste museer i Europa. Ambitionsniveauet har altså været internationalt fra begyndelsen. Med Tirpitz er det lykkedes i en grad, så du næppe finder et andet dansk museum, der er blevet indstillet til flere internationale priser«, lyder det fra Claus Kjeld Jensen.

Museets store publikumssucces har dog også skabt skepsis i lokalmiljøet. I sommer fortalte en af de lokale til Politiken, at de mange besøgende lægger et stort pres på den lille by med kun 500 helårsbeboere.

»Situationen er tilspidset, efter at vi har fået Tirpitz, som vi er mægtig glade for, men det nye museum bragte yderligere 180.000 til området i sidste halvår af 2017, hvilket resulterede i frygtelige infrastrukturelle problemer. De fleste, som besøger Tirpitz, skal også en tur til Blåvand med stranden og fyret«, lød det fra Knud Johansson.

Claus Kjeld Jensen erkender, at det var pres på, da Tirpitz i sin tid åbnede.