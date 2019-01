Guide til togrejsen i Italien: Fra Rom til Milano på under tre timer

Sommerferie i Italien indebærer ofte en del bilkørsel, gerne i en lejet bil. Det indebærer tit også besvær med finde den rette bil og kæmpe sig forbi et hav af tillægsydelser og spørgsmål om forsikring. For ikke at tale om parkeringsbøder, miljøzoner, stive knæ og utålmodige børn på bagsædet.

Fakta Praktisk info Der er gode muligheder for at spare penge, hvis man gennemgår både Trenitalias og Italos hjemmesider. Skriv dig evt. op til deres nyhedsbreve og få info om særlige kampagnetilbud. Al information er på både italiensk og engelsk. Begge selskaber har apps, man kan downloade, og billetter får man på mail, som man viser på sin smartphone. Rom-Firenze: Frecciarossa: 39,90 euro for en standardbillet (1 time og 22 min.). Intercity: 37 euro (3 timer og 6 min.). Regionaltog: 21,65 euro (3 timer og 48 min.). Rom-Milano: Frecciarossa: 92 euro for en standardbillet (2 timer og 45 min. u. stop). Intercity: 61,50 euro (6 timer og 37 min.). Regionaltog 44,35 euro (8 timer og 33 min.) Circumetnea: 7,25 euro for en tur om Etna på 3 timer (110 km). Circumvesuviana: 3,60 euro for 1 time. Afgang Napoli-Sorrento. www.trenitalia.it www.italotreno.it www.circumetnea.it www.oraricircumvesuviana.it Vis mere

Heldigvis er Italien godt forbundet fra nord til syd af både højhastighedstog og lidt langsommere regionaltog, der til gengæld er billigere. Og i toget kan du glemme alt om det bøvl, der kan følge med en lang, udfordrende bilferie. Her er bedre plads, god tid til at lege, læse og hvile sig for hele familien, og man kan nemmere bevæge sig rundt. I italienske tog er der endda mulighed for at gå på café, i biografen og på restaurant – og så der er der rig lejlighed til at opleve rejsende italienere på nært hold.

Foto: Ferrovie dello Stato Med tog kan man til fulde nyde Italiens landskaber.

På hverdage er togene spækket med forretningsfolk i nystrøgne jakkesæt og blankpudsede sko. I weekenden og ferierne rejser store familier land og rige rundt. Rejser man for eksempel fra Napoli mod nord, vil man opdage, at en stor del af passagererne kommer slæbende med store hvide kasser med friske mozzarellaoste i og kageposer fra Napolis mest berømte konditorier. Romerne rejser med slagter- og charcuteriposer, florentinerne med biscotti og vinflasker.

Ofte følger venner eller familiemedlemmer dem og alle pakkenellikerne op i kupeen. Derfor hører man altid i højttalerne et par minutter inden afgang, at »ledsagere nu venligst skal forlade toget«, hvorefter halvdelen af de mange mennesker, der vrimler i mellemgangene, moser ud på perronerne. Selvfølgelig efter at have kysset og krammet deres mamma eller bambini det bedste, de har lært.

De tilbageværende bikser og bakser med kufferter, delikatesseposer, overtøj, computere, kabler og aviser, til de har fundet sig helt til rette.

Hurtige og dyre

Togselskabet AnsaldoBreda er for mange danskere forbundet med de skandaleramte IC4-tog. Men i samme periode omkring 2005-2015 byggede selskabet nogle af Europas allerhurtigste tog til de italienske statsbaner: Frecciarossa, Frecciargento og Frecciabianca, som forbinder de store byer i hver ende af det langstrakte land.

I mere end 10 år har man derfor kunnet køre lynhurtigt, nemt og komfortabelt mellem Rom, Napoli, Milano, Firenze og Bologna. Senere er der kommet nye byer til, og kortet over højhastighedsnettet er nu spækket med spændende destinationer som Lecce i Puglia, Bolzano i Alperne, Verona, Genova og Bari. De røde højhastighedstog, Frecciarossa, er hurtigst og kører normalt med cirka 300 km i timen (de har kapacitet til 365 km/t.). De sølvfarvede og de hvide, Frecciargento og Frecciabianca, kører med 250 km/t.

Foto: Alessandro Bianchi/Ritzau Scanpix Det tager to timer og 45 minutter at rejse mellem Rom og Milano med Frecciarossa og koster 92 euro for en standardbillet.

Priserne på Freccia-togene er generelt høje, til gengæld går det hurtigt. Man kan for eksempel komme fra Rom til Napoli på 1 time, fra Rom til Firenze på 1 time og 22 minutter og fra Rom til Milano på 2 timer og 45 minutter, og man kan glæde sig over udsigten over de smukke landskaber.

Om bord er der wi-fi, togcafé med et pænt udvalg af panini, snacks, cornetti (søde croissanter), vin, espresso, cappuccino, friskpresset juice osv. Man får selvfølgelig serveret sin kaffe i en porcelænskop og sin rødvin i et vinglas. Pap og plastik udleveres i de sjældne tilfælde, hvor passagererne vil tage forsyningerne med ned til deres sæde. Ellers bliver man stående og får strakt benene ved de høje borde i togbaren, hvor der tit er livlig stemning – som på enhver anden café i Italien.