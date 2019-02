Fra Indien til Nicaragua: Her er 5 spændende mangrover rundt omkring i verden

FOR ABONNENTER

Verdens største mangroveområde ligger fordelt mellem Indien og Bangladesh. Navnet Sundarban kommer fra en særlig mangroveart, kaldet sundari. I det knap 10.000 km2 store forgrenede vådområde, der er beskyttet af Unesco, kan man spotte fugle som hejrer, isfugle, ibis samt plettede rådyr, vildsvin og saltvandskrokodiller. Man kan også være heldig at få et glimt af en af de 400 bengalske tigre, der lever her. Gå ikke glip af et besøg i en af de små landsbyer, hvor lokale sælger honning, som de har indsamlet i mangroven.