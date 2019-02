Et stort krydstogtskib udleder flere skadelige partikler end al biltrafik i København

Fremtidsudsigterne er mørke, for skibsfarten i området er i hastig vækst. Det skyldes paradoksalt nok, at netop isafsmeltningen tillader flere fragtskibe at sejle gennem Arktis. Desuden er krydstogtturismen i fremgang. Folk skal jo op og se isen, før den smelter, og opleve den uspolerede arktiske natur, før den ødelægges.

Men et stort krydstogtskib forurener på et togt i Grønland mere, end affaldsforbrændingen i Nuuk forurener på to år. Nogle krydstogtskibe vasker en del af forureningen direkte ned i havet via en såkaldt ’scrubber’, så røgen fra skorstenen dermed ikke vækker for meget opmærksomhed hos passagererne.

Oven i de miljø- og naturskadelige effekter af krydstogtet skal lægges klimabelastningen. Mange krydstogtskibe udleder lige så meget CO 2 per passagerkilometer som fly. Nogle endda 2-3 gange mere – her er det særlig de mindre, der er rigtig slemme, de har få passagerer per skib og dermed stor udledning per passager. Et enkelt krydstogt kan således udlede næsten den samme mængde CO 2 per passager som passagerens årlige bilkørsel. Dertil kommer flyveturen til og fra krydstogthavnen. Hvis det er Miami, skal der lige lægges 20.000 kg CO 2 oveni for en familie på 4. Det er den samme klimabelastning, som hvis familien i stedet besluttede at køre 4 gange rundt om Jorden i bil.

For at nedbringe forureningen fra skibe har Det Økologiske Råd arbejdet målrettet i FN’s søfartsorganisation (IMO) for at få et forbud mod tung bunkerolie i Arktis, krav om effektiv rensning af skibenes røg og mindre klimabelastning fra alle typer skibsfart. Selv om det går fremad, så går det for langsomt. Der er derfor behov for, at alle – både politikere, havne og krydstogtpassagererne – stiller miljøkrav ud over de eksisterende, hvis forureningen skal nedbringes. Det er på tide, at de store multinationale krydstogtselskaber, der hvert år skovler penge ind, investerer blot lidt af overskuddet i at nedbringe forureningen.

Desuden skal havnene bygge landstrømsanlæg til krydstogtskibe og sikre, at skibene bruger landstrøm via krav herom eller høje havneafgifter for skibe, der ikke bruger landstrøm. Dette skal selvfølgelig koordineres med nabohavnene, så konkurrenceforvridning undgås, og så presset på krydstogtselskaberne øges.