Danskerne bliver overbehandlet i Thailand: »Bare man kommer ind med en bøjet lilletå, så får man en MR-scanning«

Der er både klingende mønter i sigte og champagne på køl, når en dansker dukker op på et hospital i Thailand.

Både SOS International og Falck Global Assistance herhjemme oplever nemlig, at hospitaler og lægeklinikker i Thailand skruer på priserne, når de ser, at en patient er en betalende turist, der formentlig har et forsikringsselskab i ryggen.

»Vi oplever, at vores kunder får langt flere behandlinger og undersøgelser end nødvendigt. Det ser vi blandt andet, når en patient med en brækket ankel også får hovedet scannet«, siger Karin Tranberg, der er divisionschef i SOS International.

Fakta Eksempel på overbehandling Sag: Patienten har en almindelig urin­vejsinfektion. Den behandlende læge i Thailand sætter patienten i behandling med et meget bredspektret antibiotikum, hvor der er stor risiko for at udvikle resistens mod en del bakterier, aktuelt og i fremtiden. Sundhedsstyrelsen i Danmark fraråder brugen af dette præpa­rat, og det er helt unødvendigt og risikofyldt at behandle en almindelig urinvejsinfektion med så kraftigt et præparat. Resultat: Behandlingen ordineret af den behandlende læge ville koste omkring 9.000 kroner. SOS Internationals læge ændrer dette til almindelig tabletbe­handling, hvilket koster 800 kroner inklusive et lægebesøg. Vis mere

Tallet af danske rejsende i Thailand er steget støt de sidste 15 år. Mens 93.000 rejste til landet i 2004 var tallet i 2017 steget til 162.000. Rigtig mange rejser i højsæsonen fra december til marts. Det er også i den periode, at langt de fleste af SOS Internationals 10.000 årlige sager fra Thailand indløber.

SOS International oplever, at der i 10 til 15 procent af deres sager bliver overbehandlet i betydelig grad, mens der i 25 til 30 procent af sagerne sker overbehandling af mindre grad.

Usundt og dyrt

Hos Falck Global Assistance fortæller landechef Jørgen Pedersen om lignende scenarier og vurderer, at hver gang Falck Global Assistance får en regning fra et thailandsk hospital, forhandler man sig frem til kun at betale 80 procent af prisen.

»Bare man kommer ind med en bøjet lilletå, så får man en MR-scanning«, forklarer Jørgen Pedersen og beskriver de thailandske hospitaler, hvor standarden i øvrigt er høj, således:

»At drive et hospital er groft sagt som at drive et hotel. Der skal belægges nogle senge og bruges noget udstyr. Det er en forretning«.

Overmedicinering og unødvendige behandlinger er problematiske af flere årsager. Det kan være decideret usundt og forbundet med helbredsrisiko for patienten, og merpriserne kan i sidste ende betyde, at forsikringsselskabernes kunder herhjemme kommer til at betale mere for deres forsikringer.

»Hvis vi bare betaler hele regningen på et thailandsk hospital, er det i sidste ende kunderne, der betaler, fordi præmierne på forsikringer stiger«, siger Karin Tranberg.

Hun har også oplevet, at hospitaler tilbageholder patienter ved at fratage dem deres pas, indtil SOS International har betalt for behandlingen.

»Og det er jo simpelthen svindel«, siger Karin Tranberg.

Husk at ringe først

Når både SOS International og Falck Global Assistance oplever overbehandling og overmedicinering, er det fordi danskere, der bliver syge eller kommer til skade på ferien, ikke altid husker at ringe til alarmcentralen først. Og det er uheldigt, fordi det er alarmcentralen, der altid sender patienten videre til det hospital, som alarmcentralen samarbejder med, og hvor man ved, at behandlingen foregår korrekt og i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået, og hvor priserne er afstemt på forhånd.

»Hvis ikke man ringer til os først, så ender det som regel med, at det er hotelreceptionen eller taxaen, der kører dig derhen, hvor de har en kommissionsaftale. Og så kan vi ikke styre behandlingen eller prisen«, siger Karin Tranberg.

Både Karin Tranberg og Jørgen Pedersen understreger, at er der tale om en akut og alvorlig situation, skal man altid bare prioritere at komme på hospitalet hurtigst muligt. For patientens tarv og sikkerhed har altid førsteprioritet.

Jørgen Pedersen mener, at danskerne som sådan gør, hvad de kan i en presset sygdomssituation, men han benytter gerne muligheden for at huske dem på, at de skal ringe til deres alarmcentral.