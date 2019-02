Bidt af langrend? Her skal du stå i Sverige

3 For dem, der er bidt af langrend

Foto: Jens Nørby Winther Bruksvallarna betragtes som lidt af et langrendsmekka af de få, der kender stedet.

Bruksvallarna betragtes som lidt af et langrendsmekka af de få, der kender stedet. Foto: Jens Nørby Winther

Hvor: Bruksvallarna, Härjedalen, Jämtland

Kåre Rønhede, børne- og ungdomskoordinator, Københavns Skiklub: »Mange mener, at Bruksvallarna er et af Sveriges toplangrendssteder. Det er et stort område med mere end 300 kilometer langrendsspor. Det hele handler om langrend i den by. Man skal være bidt af langrend, for der sker ikke så meget andet. Det er fint at bo der og rimelig billigt med hytter til fire og seks personer og en ICA at handle i. Man kan stå langrend i både skove og ude på fjeldet. Det er også et godt begyndersted, fordi man ikke starter med at klatre op ad en lodret væg, det bliver man hurtigt træt af, men der er lange fine stræk, hvor det er rimelig fladt. Selv i uge 7 kan man opleve at have stedet forholdsvis alene. Der er meget fine fjeldture, hvor man virkelig er ude i vildmarken, men samtidig aldrig længere væk, end at man kan stoppe ved en vaffelbod. Desværre skal man virkelig langt op i Sverige ad isede veje, hvor man skal holde øje med renerne«.

Hvad: Det er obligatorisk at købe et ’spårkort’, der giver adgang til langrendssporene. En dag koster 70 kroner, en uge 350. Læs mere her.

4 Med direkte tog fra København på 2,5 time

Hvor: Nässjö, Jönköping

Christian M. Borch, langrendskommentator på Eurosport og administrator af facebooksiden Langrend Danmark: »Man behøver ikke længere tage flere dage fri for at komme på en tur på langrend som dansker. I de seneste år er der nemlig sket en spændende udvikling i det helt sydlige Sverige, hvor flere byer har satset kraftigt på at udvikle deres lokale langrendsområder. Det er en udvikling, som på sigt vil få kæmpe betydning for dansk vintersport, så langrend ikke længere vil være en ferieaktivitet, der kræver meget planlægning og en lang rejse, men man vil kunne komme på ski og hjem igen på en halv dag. Nässjö er et af stederne. Blandt andet er der direkte togforbindelse fra Danmark. Og vil man gerne tage en overnatning, så findes der både vandrerhjem og hytter, der ligger helt ud til langrendssporene, bare ganske få stop fra Københavns Hovedbanegård. Eneste lille ulempe lige nu er, at man lokalt mangler at få optimeret de få kilometer fra togstationen i Nässjö til langrendscenteret Lövhult. Men her kan en taxa klare det«.

Hvad: Nogle af sporene kan kræve betaling. Læs mere her.