Et par gamle skibukser finder hjem til skisportsbyen Åre

3 andre ting at gøre

1. Oplev Östersund

Hvis du tilfældigvis har en ekstra dag i Östersund inden dit ophold i Åre, så gør dig selv den tjeneste at udnytte de fremragende langrendsløjper, som byen har at byde på. Du kan også afprøve skiskydning. Og i øvrigt spise glimrende pizzaer på Vezzo. Læs mere her.

2. Sne-ATV i mørket

Svenskerne kalder det ’snow quad night adventure’, og det er hamrende sjovt at køre ud i den iskolde, mørke skov på hver sit lille bæltekøretøj. Der er indlagt stop med varm saft og kage og historier om bjørnejagt, der er ved at gå galt, og livet heroppe i det høje nord. Læs mere her.



3. Drik fremragende øl

Svartbergets Fjällbryggeri ligger i 864 meters højde (et af nordens højest beliggende mikrobryggerier), og her bør du nyde, hvordan metervare-fadøl er afløst af hjemmebryg som Tropical Blizzard, VM Guld og Smokey Mountain. Førstnævnte er den bedste. Læs mere her.

