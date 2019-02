Togeksperterne siger det: Her er de utrolige strækninger, du skal prøve i 2019

Det er muligt, at flyrejse både er en billigere og hurtigere rejseform. Men togrejsen kan noget andet. Meget andet faktisk.

Per J. Andersson, grundlægger af og redaktør på det svenske rejsemagasin Vagabond og på vej med en bog om togrejsens fortid, nutid og fremtid, siger det måske bedst:

»At rejse med tog på de lange strækninger i Europa eller Indien giver mig oplevelsen af eventyr. På et tog kan du røre dig. Spadsere hele vejen til restaurantvognen. På toget forstår, hvordan tingene hænger sammen. At der er storbyer i Europa som Berlin, Prag, Wien og Budapest, der kun ligger op til fire timers rejse fra hinanden. Og nattoget. Jeg elsker at falde i søvn nord for Alperne og vågne ved Middelhavet«.

Og så er der alt det praktiske, der ifølge Per J. Andersson også har betydning.

»Med toget kan du rejse direkte til og fra byernes centrum. Når du er fremme, er du fremme. Desuden slipper du for lufthavnenes sikkerhedskontroller og køer ved indcheckning og gate. Når du kører tog, kan du ankomme til stationen lige før afgang og hoppe på. Det er så enkelt«.

En anden, der er ramt af togfeber, er engelske Anthony Lambert, rejseskribent og forfatter til mere end 20 bøger om togrejse bl.a. ’The 50 Greatest Train Journeys of the World’. For ham handler togglæden om kærligheden ved rejsen.

»Du ser landskaber og natur, du ellers aldrig ville opleve. Når rejsen på den måde er et formål i sig selv, giver det så meget mere, end når du bare rejser fra a til b«, siger Anthony Lambert.

Sammen med fire andre togelskerere fra ind- og udland peger de herunder på nogle af deres egne favoritstrækninger.

1. Op gennem det nordlige Sverige

Foto: Susanna Elfors Rejsen fra Stockholm og op til det nordligste Sverige går igennem dele af vores broderlands mest øde egne.

Rute: Stockholm-Abisko

Hvor: Sverige

Susanna Elfors (driver den svenske Facebook-gruppe Tågsemester, der på kort tid har opnået 52.ooo medlemmer, samt hjemmesiden Tågsemester.nu, en rejsetjeneste for togrejser): »Den her rute er meget smuk, når man når helt op til Kiruna (hovedbyen i Kiruna Kommune i Lapland, red.). Om vinteren breder en sneverden sig ud, om sommeren er det bjerge og blå søer. Man kører med SJ’s tog, og der er fine senge om bord. En sjov detalje er, at de i spisevognen serverer nordlandsk mad som eksempelvis rensdyrgryde. Du tager af sted om aftenen fra Stockholm og er fremme i Abisko ved middagstid næste dag. I Abisko venter midnatssolen om sommeren og nordlyset om vinteren. Fra Abisko kan du også køre videre til Narvik i Norge, der er fin lille, hyggelig by«.

2. Tysk højhastighedstog og utrolige udsigter

Foto: Thomas Depenbusch/Flickr Creative Commons Hohenzollern-broen er lidt af en oplevelse, når man ankommer eller forlader Køln med tog.

Rute: Køln-Frankfurt

Hvor: Tyskland

Glenn Olesen (selvudnævnt jernbaneentusiast): »Kør med et traditionelt InterCity-tog med spisevogn fra hovedbanegården i Køln langs Rhinen til Frankfurt. Når du kører ud af Køln på den ikoniske sekssporede jernbanebro over Rhinen med kig til Domkirken, er udsigten smukkest i venstre side i kørselsretningen. Undervejs kommer du forbi Bonn, Remagen, Andernach, Koblenz, Bingen og Mainz og indimellem vinbjerge, slotsruiner i lange baner, maleriske landsbyer og Loreley-klippen. Tag retur med højhastighedstoget på Køln-Rhein/Main-strækningen, hvor de kører med op til 300 km/t. Når du kører retur fra Frankfurt, kan det anbefales at bruge en af Tysklands højhastighedsstrækninger tilbage fra 2002. Det er en fornøjelse at sidde i højre side i kørselsretningen, når man kører langs med motorvejen og nærmest flyver forbi de langsomme biler. På turen retur til Køln kan det anbefales at gå på internettet og se højdeprofilen på højhastighedsbanen. Man mærker det ikke, men det er betydelige højdeforskelle som overvindes«.