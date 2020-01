Jacob Cold tog på meditationsrejse til Thailand: Risikerer jeg depression af at sidde 10 timer med lukkede øjne hver dag?

Fakta

3 andre yogadestinationer i Thailand

1Afslappede Chiang Mai ​er på få år blevet et mekka for yogadyrkere fra både Europa, USA og Sydøstasien. Det milde klima og byens afslappede atmosfære danner perfekte rammer for et yogaophold. I bjergene og dalene omkring byen findes også en række centre for yogauddannelse.​

2På Koh Samui og Koh Phangan i Thailandsbugten kan yogaopholdet kombineres med et ungdommeligt strand- og natteliv. Udfordringen kan være at komme op om morgenen, men der er ingen bedre kur mod tømmermænd end 2 timers intens yoga og så en hængekøje. Her findes også en række meget luksuriøse yoga- og udrensningsophold med fokus på wellness.​

3I Bangkok er yoga en del af hverdagen. De fleste udøvere er lokale, og som vesterlænding kan man føle sig meget stiv ved siden af de smidige thaier. Til gengæld har man fornøjelsen af at blive gennemtæsket af hardcore yogalærere på 32. etage med udsigt over byens skyskrabere. ​

