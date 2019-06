I juli holder de fest ved Genèvesøen for 600 millioner kroner

En over 200 år gammel tradition genoplives til sommer ved Genèvesøen. Fête des Vignerons er en kæmpe forestilling med over 5.000 frivillige og et budget på over en halv milliard kroner. Den blev senest opført i 1999.

Det er ikke ligefrem den schweiziske vin, der står øverst på de danske importørers ønskelister. Nej, det pæneste, man kan sige om den schweiziske hvidvin chasselas, er nok, at den er så mild i smagen, at det er en rigtig bællevin.

Rejsedeklaration Politikens ophold i Vevey var betalt af Switzerland Tourism. Bureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Men det forhindrer ikke schweizerne i at knuselske deres vin og den kulturhistorie, der følger med produktionen, som kan dateres tilbage til den tidlige renæssance.

De elsker vinen så højt, at de en gang i hver generation rydder markedspladsen midt i byen Vevey og bygger en kæmpe arena, der kan huse titusindvis af tilskuere, og opfører en gigantisk forestilling. De kalder det for Fête des Vignerons (Vinbøndernes Fest) og i år bliver den afholdt for første gang siden 1999.

Fra midten af juli og en lille måned frem vil der i den relativt lille by være konstant byfest. Arenaen kan rumme 20.000 tilskuere, og showet minder mest af alt om de åbningsshows, man ser til de olympiske lege. Tusindvis af frivillige deltager i det farvestrålende show, der bliver opført 23 gange på den midlertidige arena. Så bliver arenaen revet ned igen og først genopført når byens børn er blevet voksne, og byens voksne er blevet ældre.

»Du når kun at opleve festen en gang, mens du er barn, en gang, mens du har børn boende hjemme, og en gang som gammel«, siger den lokale historiker Guillaume Favrod, der er arkivar på museet for vinbøndernes broderskab, La Confrérie des Vignerons.

Jeg møder ham på bøndernes lille vinmuseum i Vevey. Hans hjerne accelererer i højt tempo med alle de ting, han gerne vil nå at fortælle om området, og han kæmper for at oversætte sin viden fra schweizerfransk til engelsk. Han peger på gamle faner, dokumenter og uniformer fra broderskabet, mens han fortæller.

Selv om det er i slutningen af september, får varmen svedperler frem på hans pande, mens ventilationsanlægget kæmper en hård kamp for at holde temperauren i skak. Solens stråler maser sig igennem de gamle vinduer – både de stråler, der kommer fra himlen, og dem, der bliver genspejlet af søen.

Han er 30 år i dag og var altså kun 10 år gammel, sidst der var Fête des Vignerons, og sidst festligheden vendte hele byen på hovedet, som han siger.

»Der er flere skilsmisser og bryllupper i byen efter en Fête«, siger han, da jeg spørger, hvad han mener med, at byen bliver vendt på hovedet.

Fakta Turen til Vevey Klimaaftryk tur-retur: Fly: 358 kg CO 2 per person Bil: 343 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person) Tog/bus: 105 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Med tog fra København til Hamburg, hvor man skifter til tog til Basel. Vælger man en forbindelse, der er i Hamburg om aftenen, får man en dejlig lang nat i sovevogn. Fra Basel tager det to timer med tog til Lausanne, hvorfra man hurtigt kan tage regionaltoget til Vevey. Vevey er en by med 20.000 indbyggere. I området er der masser af restauranter og vinbarer ned til Genèvesøen. I byen ligger fødevaremuseet Alimentarium, der er grundlagt af Nestlé, der har sit hovedsæde i byen. Om festivalen: 18 juli til 11 august i på La place du marché i Vevey. De billigste billetter koster 80 schweiziske franc (ca. 525 kroner), og de dyreste koster 360 schweiziske franc (ca. 2.350 kroner). Billetter kan købes på fetedesvignerons.ch Vis mere

Som en OL-afslutning

Vevey er blot en af de mange byer, der ligger langs Genèvesøen. På søens nordside er temperaturen lidt varmere end i resten af Schweiz. Det var her, Charlie Chaplin valgte at bo de sidste 25 år af sit liv, og tusindvis af millionærer, som arbejder fra en af de internationale virksomheder i området, har fulgt hans eksempel. Schweizerne vil gerne have, at her føles eksklusivt, og det lokale turistbureau har kaldt kyststrækningen øst for Vevey for ’Montreux Riviera’ – med henvisning til Sydfrankrigs middelhavsstrækning.

Og her lige foran Genèvesøen, på markedspladsen i Vevey, skal Fête des Vignerons afholdes i løbet af juli og august.

I 1999 deltog 5.050 optrædende i forestillingen, og hvert show blev overværet af 16.000 tilskuere. Scenografien bliver særligt skabt til disse få forestillinger og smidt ud bagefter. Musikken bliver skrevet, replikkerne lært, og koreografien indøvet – og glemt igen efter de 15 forestillinger.

Foto: Confrérie de Vignerons 5.500 frivillige skuespillere fra regionen deltager i kæmpeshowet, der koster omkring 650 millioner kroner at producere. Showet spiller 23 gange, og sender hele byen i en særlige ekstase. Her et optog fra 1999.

5.500 frivillige skuespillere fra regionen deltager i kæmpeshowet, der koster omkring 650 millioner kroner at producere. Showet spiller 23 gange, og sender hele byen i en særlige ekstase. Her et optog fra 1999. Foto: Confrérie de Vignerons

Det var en kæmpe blanding af cirkus og opera, og forestillingen begyndte med, at fire helikoptere fløj ind over arenaen. Så gik fyrværkeriet i gang og simulerede et bombeangreb lige midt i arenaen. På en spillevende hest kom en mand ridende på tværs af arenaen, og han var omspændt af flammer. Altså flammer af vaskeægte ild. I løbet af forestillingen blev pladsen fyldt med heste og orkestre, og deres kostumer sendte hilsener til egnens traditionelle klædedragter.Årets instruktør, Daniele Finzi Pasca, har tidligere lavet forestillinger for Cirque du Soleil, og han stod også for afslutningsceremonien til både vinter-OL i Torino (2006) og Sochi (2014). Han skal skabe de farverige mega-tableauer enten i middagssolen eller under aftenhimlen ved kanten til den lune Genèvesø, og han har allerede arbejdet på showet i seks år.

Skulle gøre vinen god

Traditionen begyndte i 1797 og udsprang af en årlig parade, som havde eksisteret i århundrede. Paraderne opstod, fordi bønderne ikke lavede særlig god vin, fortæller Guillaume Favrod på museet i Vevey. Og her snakker han ikke om, at vinen smagte neutralt som i dag – den smagte decideret dårligt.

Det var selvfølgelig et problem for gårdejerne, der tjente størstedelen af deres penge på at producere vin (selv om de trods alt var for fine til selv at ligge på knæ mellem stokkene). Gårdejerne svarede med både straf og belønning. De dårlige vinbønder fik slet og ret en bøde, og de bedste vinbønder blev hædret ved at få lov at gå forrest i den årlige parade. På den måde skulle lidt sund konkurrence sikre, at kvaliteten af vinen var høj.