12 oplevelser i Genève: Glimrende gastronomi og grønne parker i en overskuelig storby

Du kan indlede et besøg i Genève med en gåtur på søpromenaden langs søen i centrum af byen. Sug indtrykkene til dig: Den rene luft, det klare gletsjervand, mågerne, svanerne, blishønsene.

Genève er en udpræget grøn by med et væld af parker og anlæg, og der er udsyn mod Jurabjergene til den ene side og Alperne til den anden. Det er en overskuelig storby, hvor alting kan nås til fods eller med de punktlige sporvogne eller havnefærgerne Les Mouettes.

Om skribenten Niels Boel har en ma i statskundskab og en ba i fransk og har boet mange år i Frankrig. Han har flere gange besøgt Genève og Chamonix, som han holder meget af. Boel er rejseskribent og forfatter til ’Det nye Latinamerika’ og ’Migration – en verden i bevægelse’.

Der er ingen mangel på ekstravagance i Genève med pelsklædte russiske kvinder på Mont Blanc-broen eller franske damer, der drikker champagne til morgenmaden på hotellet, mens barnepigen må holde skik på børnene. Men det blakkede ry som skattely er noget ufortjent i dag, hvor landet har måttet lirke op for bankhemmelighederne, og andre unddragelsesdestinationer som Luxembourg, Holland, Irland og de engelske kanaløer i nogen grad har taget over.

På 1500-tals tårnet Tour Molard ved indgangen til den gamle by er en Lenin-figur udhugget med påskriften »Genève – et fristed«. Lenin er blot en af så mange forfulgte, der gennem tiderne har fundet et helle i Genève. Den russiske revolutions fader ville næppe have gouteret Rue de Rhône få meter væk, i dag en af verdens dyreste butiksstrøg, hvor luksusbutikkerne ligger side om side som diamanter på en kronjuvel. Men først og fremmest er Genève en tolerant og åben by med et varmt internationalt hjerte, som har lagt navn til flygtningekonventionen og var sæde for Iran-atomaftalen.

Genève rykker i disse år, hvor tidligere industrikvarterer Les Bains og La Jonction giver plads til nye musik-, teater- og kunststeder. Rabatordninger for lokale og et kræsent publikum fra internationale organisationer er med til at skabe en dynamisk gastronomiscene. Druerne fra de nærliggende vinmarker undergår store fremskridt.

Foto: Niels Boel Genèves omegn kan udforskes med tog. F..eks. på en tur til gletsjeren Mer de Glace.

For indbyggerne betyder Genèves beliggenhed, at man altid med kort varsel kan beslutte sig for at sætte ud i fjeldene med ski eller vandrestøvler. Forfatteren Jorge Luis Borges skrev om Genève: »Af alle byer på denne planet slår denne mig som den mest velegnet for lykke«. I dag er Genèves ejendomspriser kun for de udvalgte, og den besøgende må glæde sig over at opleve en flig af denne lykke mellem bjerg og sø.

1 Ankom med stil

Man kan bedre leve sig ind i byens noget tilbagelænede rytme ved at ankomme i tog. Det mest oplagte er at købe et interrailkort, så man kan beslutte sig for at improvisere udflugter rundt i Schweiz, som har et tætforgrenet togbanenet med flere spændende bjergbaner, eller til nabolandene Italien eller Frankrig.





2Fornemme omgivelser ved søen





Foto: Office de Tourisme Den 140 meter høje vandstråle i havnen er et af vartegnene i Genève.

Midt i Genèves fornemme østlige havnefront med de femstjernede hoteller, platantræerne og lystbådene går den indvundne landtange Les Pâquis ud til Genèves fyrtårn. Der er lavloftede, rå barakker, hvor de lokale slår sig ned på lange bænke og spiser dagens ret eller drikker kaffe. Her er udsigt til Genèves symbol, Le Jet d’Eau, den 140 meter høje vandstråle i havnen. Der er sauna og hamam. Lige henne ad kajen ligger det flotte røde palæ, som i mellemkrigstiden husede La Société des Nations, forløberen for FN.

Bains des Pâquis, quai du Mont-Blanc 30





3På sørundfart med hjuldamper

Hver søndag kl. 14 afgår en af byens smukke gamle belle époque-hjuldampere fra starten af 1900-tallet til en 2 timer og 30 minutter lang rundfart til Nyon. Skibet lægger til i små landsbyer, og det er en fantastisk oplevelse at sejle på Genèvesøen, siddende i art deco-salonen på midterdækket. Man kan spise en menu, typisk med ferskvandsfisk, der skylles ned med nationalvinen chasselas. På klare dage kan man se Mont Blanc.

CGN, Embarcadère, quai du Mont-Blanc





4Kom tæt på Røde Kors

Røde Kors lyder måske ikke så hipt i dag som Friends of the Earth eller Greenpeace. Men ideen, at såvel frænde som fjende under krig havde krav på lægehjælp, var revolutionerende, da bysbarnet Henry Dunant fostrede den efter at have bevidnet det blodige slag ved Solférino i 1859. Museet ligger i FN-kvarteret. Der er bevægende fortællinger. I dag er Røde Kors’ virkefelt udvidet. Der er fotostater i storformat med overlevende fra jordskælv og fra Guantánamo-lejren, der på lydspor fortæller, hvordan Røde Kors bragte dem i kontakt med deres familier.

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avenue de la Paix 17





5Drik kaffe ved skøjtebane

Det ligner et drivhus med de store vinduespartier og den grønne stålkonstruktion. Den omgivende park er da også tidligere botanisk have. Restauranten i Parc des Bastions ligger mellem operapladsen og den gamle by. Der er et sandt leben udenfor med skakspil med næsten 50 cm høje brikker. Og skøjtebanen, som er et nyere tiltag, tiltrækker såvel unge som ældre.

Le Café Restaurant du Parc des Bastions, Promenade des Bastions 1





6På byens nye gastronomiske hotspot





Foto: Niels Boel Et værk af mesterkokken Bruno Marchal på Côté Square er klar til at blive nydt.

Et værk af mesterkokken Bruno Marchal på Côté Square er klar til at blive nydt. Foto: Niels Boel

Man er i trygge hænder hos mesterkokken Bruno Marchal på Côté Square, restauranten på familiehotellet Hôtel Bristol lige ved søfronten. Han bruger sæsonens enkle råvarer og præparerer og blander dem på elegante, overraskende og indbydende måder. Prøv f.eks. kammuslinger i mangosauce fulgt af en aborre i citronsauce og drik en gamaretvin til. Sid ved vinduet ud mod Square du Mont-Blanc, en af byens mange grønne anlæg.

Côté Square, Hôtel Bristol, rue du Mont-Blanc 10