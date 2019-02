Arbejdsmænd med skitøj på: Læge undrer sig over utrænede skiløberes overmod

Fakta

Turen til Val Thorens

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 483 kg CO 2 per person

Bil: 412 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 127 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Val Thorens ligger 2.300 m.o.h. og regnes derfor for at være snesikker. Der er 400 fastboende, men omtrent 26.000 sengepladser.

Liftsystemet er bygget sammen i det store skiområde Les 3 Vallées, som udover Val Thorens består af skisportsområderne Méribel og Courchevel. Alle tre skiområder kan nås via liftsystemerne.

Et dagskort til liftsystemet for én voksen i Val Thorens koster i højsæsonen 55 euro (410 kr.). Tilsvarende koster et femdages liftkort 241 euro (1.799 kr.). Et dagskort for én voksen, der dækker hele 3 Vallées-området, koster 62 euro (463 kr.). Et femdageskort til 3 Vallées-området koster tilsvarende 291 euro (2.172 kr.).

Ved køb af flere liftkort er der mulighed for mængderabat, ligesom der ydes senior- og børnerabatter. Børn under fem år og ældre over 75 kører gratis.

www.valthorens.com





