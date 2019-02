Konflikten mellem Pakistan og Indien tvinger danske flyrejsende ud på omvej

Norwegian omdirigerer to fly fra Thailand til Skandinavien, efter militær konflikt har lukket luftrummet over Pakistan.

Den militære konflikt mellem Indien og Pakistan får konsekvenser for skandinaviske flyrejsende til og fra Asien.

Ifølge nyhedsbureauet AP har de pakistanske luftfartsmyndigheder lukket luftrummet over landet for al civil luftfart.

Det berører to fly fra Norwegian.

»Vi har i øjeblikket to fly på vej fra Thailand til Skandinavien, som vi dirigerer uden om pakistansk luftrum efter anvisning fra flyvekontrollen. Det er muligt, at et ekstra brændstofstop er nødvendigt«, siger Andreas Hjørnholm, der er kommunikationschef hos Norwegian.

Han fortæller, at det drejer sig om et fly på vej fra Krabi til København og et fly på vej fra Bangkok til Oslo.

Andreas Hjørnholm regner med, at det kommer til at betyde, at flyene derfor vil være forsinket ved ankomst.

»Det tager noget længere tid, når flyene skal uden om pakistansk luftrum, og hvis de skal lande for at tanke ekstra brændstof undervejs. Hvor lang tid kan vi ikke sige noget om«.

Holder nøje øje

Lukningen af det pakistanske luftrum sker, efter spændingerne i den omstridte Kashmir-region mellem Indien og Pakistan fortsætter med at eskalere. Onsdag morgen har Pakistan skudt to indiske kampfly ned.

Hvad situationen kommer til at betyde for Norwegians flyvninger de kommende dage, ved Andreas Hjørnholm endnu ikke.

»Det holder vi øje med. Vi undersøger, hvad konsekvenserne bliver, efter hvordan situationen udvikler sig. Og så planlægger vi det sådan, at det bliver til mindst mulig gene for passagererne inden for de rammer, vi får udstukket«.

Hos SAS forklarer pressechef Mariam Skovfoged, at luftrumsnedlukningen ingen betydning har for selskabets ruter til og fra Asien.