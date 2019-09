Har du overvejet en alternativ skiferie til vinter? Georgien er uspoleret, rørende billigt og dufter af eventyr

Skiløb i verdensklasse, paragliding over Kaukasus-bjergene og luksus til overkommelige priser. Georgien er et eventyrligt alternativ til en skiferie i Alperne.

Var det nu også en god idé at lade mine drenge på syv og ti kaste sig ud over en skrænt med en faldskærm på ryggen?

Tvivlen begynder for alvor at melde sig, da knægtene storsmilende spænder sig fast på maven af deres instruktør Katja.

De har plaget i tre dage. Og til sidst blev curlingfaderen så mør, at jeg halsløst lovede, at vi kunne tage op på toppen i 3.279 meters højde og kigge på det. Hvis I stadig har modet på toppen, er der frit lejde, lød mit frimodige diktum.

Fakta Turen til Gudauri Klimaaftryk tur/retur: Fly Tblisi: 910 kg CO 2 per person Bil: 917 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person) Tog: 282 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO2 per år.<blank> Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Der kræves ikke visum til Georgien. Fra hovedstaden Tblisi er der 120 kilometer til skisportsstedet Gudauri. Det tager cirka tre timer i minibus eller taxi og koster 500 kroner. Billetter kan købes direkte i ankomstterminalen. Der går også busser til Gudauri fra hovedbanegården i Tblisi til 50 kroner per person. Det tager cirka tre timer. Vis mere

I mit stille sind håbede jeg, at den frygtindgydende udsigt over det hvidklædte Kaukasus ville afskrække dem.

Men jeg blev klogere.

Nu står så begge to spændt fast på maven af en erfaren instruktør – mens jeg nervøst mumlende dobbelttjekker deres harnisk. De smiler forventningsfuldt, faldskærmen løfter sig op, og trekløveret begynder at spæne ned ad skrænten.

Vinden griber dem, og ud i den frostklare luft svæver de. En tvedelt følelse af komplet magtesløshed og let stolthed fylder mig. Det havde jeg sørenjenseme ikke selv turdet som syvårig.

3 andre oplevelser i Georgien 1 Sortehavet. Den georgiske del af Sortehavskysten er præget af sin sovjetfortid. Hovedbyen Batumi blomstrer og bugner af hoteller, kasinoer og natteliv. Men også mindre badebyer, fiskelejer og glimrende fiskerestauranter er at finde på den smukke kyst. 2 Ananuri. En time nord for Tblisi troner middelalderborgen Ananuri med sine intakte borgvægge, imponerende borgkirke og dystre fangehuller. Georgien er spækket med klostre og borge, der kan findes ved en simpel søgning på ’monasteries Georgia’. 3 Tblisi.Den 1.500 år gamle hovedstad er en cocktail af Sovjet, middelalderby og moderne metropol. Flaner formålsløst rundt langs Kuna-floden, bad i de varme kilder eller tag gondolen op til Narikala-borgen og nyd udsigten over smeltediglen. Vis mere

Jeg spænder hastigt min egen skærm og kaster mig efter drengene. Sammen med min instruktør indhenter jeg ungerne, og vi svæver parallelt over de skaldede bjerge ved skisportsstedet Gudauri.

For cirka fem hundrede kroner kan du flyve tandem i paraglider fra toppen af Gudauri. Turen tager cirka 15 minutter. Her er det skribentens drenge på 7 og 10, der flyver på maven af en erfaren instruktør. Foto: Knud Brix

Vi skriger lungerne ud til to natsorte ravne, der med glinsende vinger hilser på os. Wuhuuuu.

Tolv minutter senere lander vi midt på pisten. Drengene taler uafbrudt og i munden på hinanden – ivrige efter at forklare alt til deres synligt lettede mor, som venter ved landingsbanen. Adrenalinen forsøder blodet, og de er vokset mindst en halv meter. Den var nok ikke gået i overregulerede Dannevang – men i den georgiske del af Kaukasus gælder øjensynligt lidt andre regler.

Når skiløb i Georgien i min optik hurtigt viser sig at være et fantastisk alternativ til den klassiske tur til Alperne, skyldes det, at Kaukasus og Georgien er uspoleret, rørende billigt og for alvor dufter af eventyr. Og så med skiløb i verdensklasse. Ikke mindst er der uanede muligheder for off piste.

Op i højderne

Det er stadig tusmørke, da vi tre dage tidligere lander i Tblisis lufthavn og prajer en minibus mod Gudauri.

Georgien har en håndfuld skisportssteder at vælge imellem, men valget faldt på Gudauri, fordi det er så klart det største, og desuden ligger det højt – lifterne begynder i 2.000 meter, og de øverste pister slanger sig ned ad bjerget i over 3.279 meters højde. Det fordrer stor snesikkerhed – og en sæson, der strækker sig fra november og helt til april.

Fra Tblisi er der to timer på storslået landevej til Gudauri. Asfaltslangen snor sig op mod Rusland og det russisk besatte Sydossetien. Vi passerer konstant imposante borge og isolerede klostre, og jeg forsøger at forklare ungerne, at Georgien sammen med Armenien er oldkristne kulturer.

Gudauri ligger i et øde, isoleret naturområde, hvis skønhed suger luften ud af mellemgulvet, da vi nærmer os. Det blev opbygget af østrigske entreprenører, der i forvejen havde stor erfaring med at drive lifter i Alperne og så muligheder i de uberørte bjerge – og designede pisterne fra bunden. Senere har turbokapitalisme og de vilde markedskræfter ført til planløst byggeri, som ved første øjekast ikke rimer på arkitektonisk bonitet.

Liftulykke og løs skikultur

Vi har booket et af byens bedste hoteller – Gudauri Loft – et nyopført luksushotel direkte ud til pisten.

Der er pool og wellness på toppen med forrygende udsigt og ikke mindst to fantastiske restauranter. Alligevel løber prisen ikke over 1.000 kroner per nat for et værelse til fire inklusive morgenmad. Du kan sagtens finde overnatning til 200 kroner per nat, hvis du ønsker mere spartansk indlogering.

Samtidig koster skileje og liftkort langt mindre end halvdelen af Alperne eller Norge og Sverige.

Pisterne er stort set tomme, da vi kaster de stive ben ud på en prøvetur. Vi er på længdegrad med Tyrkiet, og solen hænger tung og kraftfuld i den krystalklare frostluft.

Gudauri er på længdegrad med Tyrkiet, og solen er derfor skarp, selv om det er minus fem grader. Pisterne er ofte tomme – og den smukke solnedgang kan jævnligt nydes alene på pisten. Foto: Knud Brix

Vi skrider ned ad den brede boulevard, sneen er sprød uden antydning af is. Der falder normalt flere meter sne hvert år – og i år ligger der cirka to en halv meter ved siden af pisten. Vi kan se dame i bikini og skistøvler, som får taget billeder af en professionel fotograf – Instagram er stort på disse breddegrader.

Vi lærer hurtigt, at georgiere ikke har samme skikultur som i Alperne. De kører lidt for tæt på folk, der står og får sig et hvil på pisten – og vi lærer hurtigt at kigge os grundigt for, før vi sætter gang i skiene efter en pause. Evner og fart virker – lidt irriterende – ikke koordineret hos en del mandlige skiløbere iklædt jeans og skovskiderstilling.

Jeg inspicerer horisonten og kan se op til flere helikoptere, der summende sætter skiløbere af i de høje pas omkring os. Vi er langt over trægrænsen, og de store sneflader efterlader ufattelige muligheder for at finde din egen vej ned ad bjerget i den dybe sne. Samtidig kan jeg spotte flere slæbespor efter laviner på de øde bjergsider.

Vi udforsker terrænet og konstaterer, at der med lethed er pister til en uges forbrug. I alt har Gudauri 57 kilometer præparerede løjper og elleve lifter – samt uanede kilometer off piste.