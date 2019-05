Ud på vandet med Ørnemanden fra Flatanger

Store naturoplevelser venter langs hele den norske kyst, men det er kun i Flatanger nord for Trondheim, at du kan komme på bådtur med ’Ørnemanden’. Han kan både lokke havørnene på tæt hold og lave sjov med måger.

Ole Martin svinger ind på parkeringspladsen ved havnen i Lauvsnes, hvor vi har aftalt at mødes denne søndag i maj. Forårssolen skinner uden for alvor at varme, og der er stadig sne på toppen af fjeldene omkring den lille norske kystby. Han springer ud af sin varebil og går os i møde med lange skridt.

»Er det familien Kjeldsen?«.

Ole Martin Dahle er en stor mand, høj og bred med et flosset fuldskæg og smilende øjne under huen med mågemotiv. Han hiver fire termokedeldragter til os ud af varevognen, inden han forsvinder ind i Spar-butikken, der ligesom det meste i Lauvsnes ligger på havnen.

Han kommer hurtigt ud igen, nu med et par gamle franskbrød og en pose Frolic hundemad, som han smider ned i sin robuste motorbåd, der ligger fortøjret lige overfor. En sæk med frosne fisk ryger også om bord, og så er vi ellers klar.

Fakta Turen til Flatanger Klimaaftryk tur-retur: Fly:447 kg CO 2 per person. Bil: 341 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 105 kg CO 2 per person. Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Lauvsnes i Flatanger kommune ligger på vestkysten af Norge omkring 200 km nord for Trondheim. Der bor omkring 1.100 folk i Flatanger, som består af omtrent lige så mange småøer og skær. Transport: Fra København til Lauvsnes er der 1.300 km, og det tager ca. 16 timer at køre derop i bil. Du kan tage toget til Oslo for ca. 700 kr. Herfra kan du køre med nattog til Trondheim (ca. 10 timer) til ca. 1.100 kr. og fortsætte med lokaltog til Steinkjer. Herfra går der bus til Lauvsnes i Flatanger. Se mere på www.dsb.dk, www.nsb.no og www.tronderbilene.no På tur med Ørnemanden:Ole Martin Dahle arrangerer fotosafari hele året med skiftende fokus på sæsonens dyreliv, både til vands og til lands. Forår er et godt tidspunkt at spotte havørne på, da ørnene her begynder at hente fisk til sine unger. En 3-timers bådtur som den, vi var på, med 2 voksne og 2 børn koster 3.200 kr. Ole Martin og hans kone, Wenche, udlejer også et gæstehus ved vandet. Se mere om Ørnemanden og alle mulighederne på www.norway-nature.no Vis mere

Vi skal på ørnesafari i Ole Martins farvande ved Flatanger, nord for Trondheim. Ole Martin går under kælenavnet ’Ørnemanden’, for han har et passioneret forhold til områdets natur og fugleliv og et nærmest kærligt forhold til havørnene, som der er mange af her, hvor torsk, hyse, laks og skrei står på ørnemenuen.

Foto: Christina Kjeldsen Kystlandskabet ved Flatanger er blidt og bjergtagende med Trøndelags karakteristiske afrundede fjelde, der også byder på mange smukke vandreture. I gamle dage var vandet vejen, og det røde hus var den lokale købmand, som øboer og godtfolk sejlede til. I dag står bygningen tom, og mange af de små huse på øerne bliver i dag brugt som feriehytter.

Ole Martin er selv en dygtig naturfotograf, og efter mange år med forskellige jobs i kommunens naturforvaltning lever han nu af at få andre amatørfotografer på nært hold af områdets rige dyreliv. Han har haft rejsejournalister fra hele verden med på tur, NRK har lavet programmer med ham, og så sejler han også ud med folk og familier som os, der er ude efter en ny oplevelse i den midtnorske kystnatur.

Spiser havørne Frolic?

De første fugle, vi får på nært hold, er nu ikke de majestætiske havørne, men derimod de frække havmåger. Mange af dem.

Ah! Hundemaden er til mågerne, som Ole Martin også har et svagt punkt for. Kærligheden ser ud til at være gengældt, og allerede inden vi er kommet ud af havnen, har vi en flok måger hængende i en tæt hale efter båden. De kigger sidelæns på os med utålmodigheden malet i deres stirrende små øjne.

Så snart vi er stævnet ud fra havnen i Lauvsnes, letter mågerne, der følger efter os hele turen. Ole Martin laver 'gøy med måsi', som han siger på sin charmerende Flatanger-dialekt.

Ole Martin viser børnene, hvordan de skal holde godbidderne, så mågerne kan få fat i dem, og de hviner af kombineret fryd og skræk, når de frække måger kommer og napper maden ud af hænderne.

Fakta 3 andre oplevelser i Flatanger 1. Lakseopdræt. Hør om Bjørøyas lakseopdræt, og hvordan de udviklede en metode til at opdrætte laks helt uden medicin og kemi. Herefter en RIB-tur for de fartglade ud til et af lakseopdrættene ude i havgabet. Pris for en familie på 4: 400 kr. www.bjoroya.no 2. Spis ved vandet. Spis middag på Zanzibar, som Lauvsnes’ havnerestaurant hedder. På en varm sommerdag er det også helt eksotisk at sidde på terrassen i solen, mens bølgerne klukker, og havørnene cirkler. Her er også mulighed for overnatning. www.zanzibarinn.no 3. Huleklatring. Der er mulighed for verdensberømt huleklatring i Hanshelleren i Flatanger. En ’katedral i granit’ kalder klatreentusiasterne den store hule, hvor Climb Flatanger kan hjælpe med klatreture til både amatører og professionelle. www.climbflatanger.com Vis mere

Havørnen er Norges største rovfugl og er et trækplaster, der henter mange naturinteresserede turister til området hvert år. Ørnene trives godt her, faktisk så godt, at den norske regering har overvejet at genindføre jagt på dem.

Foto: Wenche Dahl

Det er Ole Martin dog stærk modstander af, ligesom han er modstander af de store kystvindmøller, som regionens energiselskab planlægger at bygge langs kysten, blandt andet på Sørmarksfjeldet, som lige nu gløder fredeligt i eftermiddagens sol.

Der går ikke længe, før vi ser den første ørn.

Ole Martin sejler ind i en stille bugt, og vi pakker mågemaden væk for en stund. Han slukker motoren og beder os være stille og holde os klar, mens han finder en fisk frem af sækken og kaster den i en blød bue ud fra båden, hvor den lander omkring otte meter væk.

Ligesom mågerne kan genkende lyden af Ole Martins bådmotor, kender de fiskeglade havørne lyden af Ole Martins velanrettede ’plask’.

En ung ørn, som Ole Martin har døbt Luigi, letter fra fjeldet. Vi ser den nærme sig, kredse omkring os et par gange, inden den elegant dykker og henter fisken, som Ole Martin netop har serveret.

»Skyd, skyd, skyd!«.