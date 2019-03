Uro og demonstrationer dæmper turiststrømmen til Paris

2018 var et rekordår for turismen i Paris, men efter De Gule Vestes demonstrationer er aktiviteterne dæmpet i de første måneder af 2019.

Hverken protestbølgen fra De Gule Veste med omfattende demonstrationer mod præsident Emmanuel Macron og hans politik eller transportstrejker holdt i 2018 turisterne væk fra en af verdens mest populære storbyer, Paris.

Ifølge en rapport fra Paris-regionens turistkontor, Paris Régional Comité du Tourisme, besøgte 50 millioner turister Paris i 2018, hvilket var ny rekord og en stigning på 2 millioner i forhold til 2017. Hotelbranchen kunne registrere 35 millioner ankomster sidste år, og det var 3,6 procent mere end året før.

Men De Gule Vestes demonstrationer, der begyndte i november 2018, kan være årsagen til, at der de seneste tre måneder er set en afmatning i turismeaktiviteten. I december 2018 meddelte 38 procent af de udspurgte fagfolk et fald i turismeaktivitet i forhold til december 2017. Januar 2019 oplyste 42 procent af de udspurgte branchefolk et lavere niveau end i januar 2018.

Flyselskaberne ser tilsyneladende optimistisk på den franske fremtid. Analysefirmaet OAG (Official Aviation Guide of the Airways) har målt, at sædekapaciteten til Frankrig år efter år er steget med 10 procent, og det ser den også ud til at gøre i indeværende vintersæson.

Lufthavnsprotester og -strejker ser slet ikke ud til at have fået turister til at vælge en anden destination end Paris og Frankrig som helhed. Paris har også noget at leve op til. I 2017 var byen nummer 3 på Mastercards Global Destination Cities Index efter Bangkok og London, mens Frankrig igen og igen er nummer 1 på listen over de mest besøgte lande i FN’s turismeorganisation UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

FN baserer sine tal på internationale ankomster, og Frankrig lå 5 millioner ankomster foran Spanien, som overhalede USA i 2017 og dermed kunne indtage andenpladsen. Ifølge FN’s optællingsmetode besøgte 86,9 millioner turister Frankrig i 2017, hvilket var en fremgang på 5,1 procent i forhold til året før. FN har endnu ikke offentliggjort tallene for 2018.

Danskerne holder også meget af Frankrig. I 2017 besøgte 5,8 millioner danskere Frankrig, som dermed ifølge Danmarks Statistik indtog 7.-pladsen på listen over danskernes yndlingsdestinationer, når det gælder den lange ferie med mindst fire overnatninger.