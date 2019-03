Italienske klipklapper-bøder kan kappe 18.700 kroner af feriebudgettet

Det kan gøre alvorligt nas på feriebudgettet, hvis du ikke har korrekt fodtøj på, når du besøger den italienske nationalpark Cinque Terre til sommer.

Det skriver det svenske rejsemagasin Vagabond.

Konkret kan det koste en bøde på op til 2.500 euro (cirka 18.700 kroner), hvis du bliver taget med enten klipklappere, sandaler eller højhælede sko, mens du vandrer rundt i området.

Ifølge chefen for nationalparken Cinque Terre, Patrizio Scarpellini, er problemet, at besøgende turister betragter stedets berømte vandrerute og de tilhørende byer som en forlængelse af et strandbesøg. Og det er helt forkert.

»Ruterne ovenover byerne er deciderede bjergstier«, lyder det.

Cinque Terre kan bedst oversættes til dansk som ’De Fem Byers Land’.

Området er på Unescos liste over verdens kulturarv.

Begynder med information

Det er blandt andet de billedskønne byer Riomaggiore, Vernazza, Manarola, Gorniglia og Monterosso, som op mod 2,5 millioner turister forventes at besøge alene i sæsonen 2019.

De kommer især for at gå på vandreruterne i området. Eksempelvis fra Monterosso til Riomaggiore, der er kun én blandt mange vandremuligheder i området, som umiddelbart er mere krævende, end de fleste turister tror.

»Først begynder vi med en informationskampagne. Derefter uddeler vi bøder«, siger Patrizio Scarpellini.

Sidste år blev de lokale myndigheder tilkaldt for at hjælpe en tysk familie, der var kommet på afveje med et barn i en klapvogn på en svær fremkommelig sti, ligesom en italiensk mand med benet i gips skulle reddes fra en klippetop.

Det er den slags situationer, som truslen om bøder skal være med til at forhindre fremover.

Cinque Terre ligger i den østligste del af den italienske region Ligurien. Cinque Terre blev i 1999 oprettet som nationalpark, og blev sammen med Portovenere og øerne Palmaria, Tino og Tinetto i 1997 optaget på Unescos liste for verdensarv på grund af det enestående kulturlandskabs stejle kyster, der mange steder stiger næsten lodret fra havet, og de små byer, der ligger placeret på klippeskråningerne.