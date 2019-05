12 oplevelser i Lake District: Her findes Englands største sø og højeste bjergtinde

The Lake District er Englands største – og vel nok mest elskede – nationalpark. Over 15 millioner besøgende kommer hvert år for at nyde de fredfyldte søer, enge med græssende får, forrevne bjergtinder og små landsbyer med hvidkalkede huse. ’The Lakes’, som området ofte kaldes, er på størrelse med Fyn og tiltrækker både magelige turister og eventyrlystne udendørsentusiaster.

Områdets skønhed har i tidens løb inspireret forfattere, bl.a. poeten William Wordsworth og børnebogsforfatteren Beatrix Potter, og kunstmalere som Constable og Turner. På det mere fysiske plan har bjergbestigere forberedt sig på større udfordringer i Himalaya ved at træne i de lokale fjelde, og fartdjævle har slået hastighedsrekorder på søerne.

Fakta Om skribenten Kim Wiesener, journalist, har tidligere boet i Storbritannien i næsten 12 år og er forfatter til ’Turen går til England og Wales’.

Lake District rummer Englands største sø og højeste bjergtinde. Det vrimler med hyggelige pubber og gode steder at overnatte – lige fra campingpladser til luksushoteller. Transport i egen eller lejet bil gør det nemmere at komme ud i nationalparkens fjerneste afkroge, men der er også et busnetværk, og for mange besøgende vil de talrige vandrestier være hovedattraktionen.

At der er tale om et af Englands mest regnfulde områder, skræmmer ingen væk, og der er rigeligt med muligheder for at købe vandtæt tøj og vandreudstyr. Følg med i vejrudsigten, for vejrforholdene kan hurtigt ændre sig fra solskinsfyldt idyl til voldsom regn eller tæt tåge.

1Englands største sø

Et besøg i Lake District begynder ofte ved Windermere, Englands største sø. Tvillingebyerne Bowness (lige ved søen) og Windermere (1 km derfra) er nationalparkens turistcentrum med mange pubber, restauranter og butikker.

I Brockhole et stykke oppe ad vejen finder man Lake District Visitors Centre med et væld af informationer om nationalparken.

Foto: Windermere Lake Cruises

På søen er et af de populære lake cruises en god måde at slappe af på med fjelde og skove som smukke kulisser. Med en dagsbillet kan man hoppe af og på bådene ved de fem-seks kajpladser.

Windermere Lake Cruises, Bowness Pier (og andre kajpladser)

2Øl gennem hullet

Øllet flyder fra hanerne, og indretningen af den historiske pub New Hall Inn fra 1612 har vist ikke ændret sig synderligt på godt 400 år. Charles Dickens nød et glas her på stedet i 1857, og pubben tiltrækker fortsat masser af tørstige gæster. Hvis man skal finde den, er det bedre at bruge kælenavnet ’The Hole in t’Wall’, for det har pubben altid heddet i folkemunde. Forklaring: I gamle dage fik smeden i naboværkstedet sin øl gennem et hul i muren.

New Hall Inn, Lowside, Bowness-on-Windermere, LA23 3DH

3Hos Peter Kanins ’mor’

Uden The Lake District var historierne om Peter Kanin måske aldrig blevet skrevet. Deres ’mor’, Beatrix Potter, havde en livslang tilknytning til området, først under barndommens ferier og siden som voksen, da hun boede her i næsten 40 år.

Hendes gamle bondehus fra 1600-tallet, Hill Top, er fuldt af forfatterens personlige ejendele og referencer til de figurer, som stedet inspirerede hende til at skrive om. I den nærliggende landsby Hawkshead kan man på The Beatrix Potter Gallery se mange af de originale illustrationer til hendes bøger.

Hill Top, Near Sawrey, Hawkshead, Ambleside, Cumbria LA22 0LF

4Udstyr til al slags vejr

Skulle man komme til Lake District uden de nødvendige vandrestøvler, er der ingen grund til panik. Det vrimler med butikker, der sælger udstyr til al slags vejr – lige fra bekvemme fritidssko til bjergbestigningsudstyr. Landsbyen Ambleside er et af flere gode steder at købe ind, og i Hawkshead har den lokale outdoorbutik taget navn efter landsbyen. Her er der ofte gode tilbud at hente – og de nærmeste vandrestier ligger næsten lige uden for døren.

Hawkshead Village Regatta, Main Street, Hawkshead Village, Cumbria LA22 0NT

5I ’svalernes’ kølvand

Det elegante dampdrevne fartøj minder lidt om en forvokset venetiansk gondol, når det tøffer af sted på den aflange sø Coniston Water. Båden blev bygget i 1859, og sejladsen er en yderst behagelig måde at opleve søen på.

Foto: Kim Wiesener

Tempoet var anderledes hæsblæsende, da fartdjævlene Malcolm og Donald Campbell – far og søn – satte hastighedsrekorder i deres Bluebird-speedbåde. Donalds båd nåede i 1967 op på omkring 500 km/t. under det rekordforsøg, der kostede ham livet. Coniston Water inspirerede forfatteren Arthur Ransome til børnebøgerne om ’svalerne’, der i sin tid var blandt de mest populære i England.

Steam Yacht Gondola, Coniston Pier, Lake Road, Coniston, Cumbria, LA21 8AN

6Den berusede and

Denne populære kro i naturskønne omgivelser er en lokal institution. Folk kommer langvejsfra for at bo og spise her, for ’The Duck’ byder på komfortabel overnatning og fremragende mad i de 400 år gamle lokaler, og i baren serveres god ale fra kroens eget bryggeri.

Foto: Kim Wiesener

Det maleriske navn skyldes en episode fra 1800-tallet, hvor en kromutter fandt sine ænder liggende på den nærliggende vej. Hun troede først, at de var døde, men det viste sig, at de var berusede af øl, der var sivet ned i deres andegård.

Drunken Duck Inn, Barngates, Ambleside LA22 0NG

7Poesi og påskeliljer