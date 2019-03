Skiferiens afterparty: Forår i Tyrol får gæster til at smide tøjet

Tag på ski i april, hvor folk nyder solen og fløjlsagtig nysne på pisterne i bjergene over småbyerne Obergurgl og Hochgurgl i Tyrol.

Dagene er lange og lyse i slutningen af marts, hvor lyslilla Milka-påskeharer breder sig i byens lille supermarked, og en flok englændere bløder trætte muskler op i spaen på Hotel Crystal efter mange timer på pisterne. Stemningen er fredeligere nu end i januar og de overrendte skoleferier, hvor familier valfarter til samtlige Alper og diverse nordiske bjerge og fjelde for at holde myldretidsferie på én gang.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af Ötztal Tourismus og Østrigs Turistbureau. Disse har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

»Vi har så rigeligt med råkulde derhjemme, så vi skubber altid skiferien til foråret. Der er dejlig lyst, og vi behøver ikke to par uldsokker, hele tiden. Obergurgl ligger så højt, så det værste, der kan ske for os briter, nemlig regnvejr – Thank God – bliver til yndig sne i stedet«, smiler den badekåbe-svøbte englænderinde og nipper til sin myntete i spaens tebar, inden hun skal til ’saunagus’.

Fakta Turen til Obergurgl Klimaaftryk tur-retur: Fly: 446 kg CO 2 per person Bil: 325 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 100 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Transport: Bil: Med vinterdæk. Snekæder kan være nødvendigt. Fra Innsbruck 90 min. i lejebil. Taxa-pickup i lufthavnen kan arrangeres via hotel eller turistbureau. Skisæson: 2019: Indtil 28. april. 2019/2020: 14. november - 26. april. Vis mere

Foto: Susser Feit En af de hyggeligste hytter i terrænet er Hohe Mut Alm i solidt træ. Her er ild i pejsen, et klassisk østrigsk spisekort og en g lille interaktiv udstilling om naturen og egnen.

Eftermiddagens lette snefald er stilnet af, og himlen er violblå over bjergene, da saunagus-mesteren vifter hede luftbølger, mættet med vanilje og kokos, rundt om vores legemer med et hvidt håndklæde. Frottéen er flosset i hjørnerne, så det er ikke første gang, den unge mand er i action med malkepigespanden med æteriske olier, som han sjasker på de gloende sten.

Fakta 3 skønne måltider i højderne Champagnebrunch i liften Man hopper ind i gondolen ’Kirchenkarbahn’ ved Top Mountain Crosspoint til et bord med kaffe, oste, skinke, brød, marmelader, laks og andet godt. Og kølig champagne, for det er bl.a. Perrier-Jouët, der står bag ideen. Mens bjergene og skiløberne sørger for underholdningen gennem vinduerne, er man også selv årsag til munter opmærksomhed, hver gang gondolen runder stationen, hvor folk venter med deres ski. Den luksuriøse oplevelse bookes på forhånd i Top Mountain Crosspoint. Et godt tip: Skænk endelig ikke kaffen, mens gondolen rasler gennem mellem- og topstationen. Top Mountain Crosspoint Med snescooter til yderkanten Først finder man skiltet med nummeret ved toppen af Steinmannbahn-liften og ringer så til Restaurant Schönwieshütte, hvis skorsten anes i horisonten. Snart dukker en kraftig snescooter op for at hente gæsterne, der holder fast i et reb og bliver trukket efter scooteren det sidste stykke op til hytten, alleryderst i skiterrænet. En cool bygning i lyst træ med panoramavinduer, skøn udsigtsterrasse og klassiske retter. Restaurant Schönwieshütte God mad og motorcykler Hvis en frokost mellem motorcykelhjul og retro emaljeskilte frister, må man stå på ski til Top Mountain Crosspoint, der ligger præcis, hvor den vildt flotte Timmelsjoch Hochalpenstrasse skærer sig ud af Østrig og videre til Italien. De lokale Scheiber-brødre forelskede sig nemlig i en enorm motorcykelsamling, som de købte og installerede i en helt ny bygning, der falder fint ind i bjergets struktur. Selv ikke-motorentusiaster bliver grebet af de flotte vintage-maskiner med masser af historie. For 10 euro kan man se udstillingen – eller nøjes med at besøge restauranten, der er indrettet med benzin- og oktanstemning. Top Mountain Crosspoint Vis mere

Foto: Susser Feit Hvem der vil holde pause på Schönwieshütte, ringer bare efter snescooteren, der trækker 12 skiløbere på én gang efter sig fra pisten og op til hytten i udkanten af området.

Englænderne og vi andre badedyr i den lyse sauna beundrer hans vilde, tyrefægteragtige koreografi foran panoramaet uden for vinduerne, hvor Festkogel-banens kabiner sender skiløbere op til dagens sidste tur.

En håndfuld gæster svømmer i den udendørs pool, og skønt her er nattefrost, er luften varm nok til, at det er en fornøjelse at kapre en undervandsliggestol med indbygget boblefunktion og bade ansigtet i eftermiddagssolen.

Lækre omgivelser

Scenariet illustrerer den luksus, der præger skisporten i dag. Ikke mindst i bjergbyen Obergurgl, der er Østrigs højest beliggende kirkeby med sine 1.930 meter. Den har ry for eksklusivitet og et voksent publikum. Dertil kommer nabobyen, Hochgurgl, der udelukkende består af hoteller i 2.150 meters højde. Så mens vintergækkerne kæmper sig frem længere nede, er der alpint for alle pengene heroppe.

Foto: Alexander Lohman Udover de mange velpræparerede og brede pister som Hoch- og Obergurgl tilsammen byder på, er der godt med mulighed for freeride skiløb. Langt hen på foråret.

Udover de mange velpræparerede og brede pister som Hoch- og Obergurgl tilsammen byder på, er der godt med mulighed for freeride skiløb. Langt hen på foråret. Foto: Alexander Lohman

Det nyder 70-årige Richard, der er bjergklatrer, skiguide og tidligere skiløber på ungdomslandsholdet. Han er vokset op her og viser stolt et foto af sin bedstefar, der i 1911 var med til at stifte skiklubben i Obergurgl. Flokken står i uldsweatre med lange træski foran Hotel Edelweiss, byens første hotel. Det ligger her endnu.

»Dengang kunne man kalde det sport, for der var jo ingen lifter. De kom først langt senere, og folk var fornøjede med slæbelifterne. I dag er der ingen, der orker at stå i slæbelift«, fnyser Richard og vifter forarget med en skistav mod hightech-stolelifterne, der er udstyret med vindskjold til blæsende dage.