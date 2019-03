Norwegians uheldsramte fly holder parkeret i 10 forskellige lufthavne

I snart en uge har flyproducenten Boeings ulykkesramte 737 MAX 8-flåde holdt parkeret i alverdens lufthavne, mens det undersøges, hvad der inden for bare et halvt år har været årsag til, at to maskiner er styrtet til jorden.

Det har blandt andet betydet, at det norske flyselskab Norwegians i alt 18 Boeing 737 MAX 8 nu holder parkeret i 10 forskellige lufthavne i 7 forskellige europæiske lande. Det skriver luftfartsmediet check-in.dk.

For da det europæiske flyveforbud med Boeing 737 MAX 8 blev indført tirsdag aften i sidste uge betød det, at Norwegian var nødt til at lade sine fly på jorden i de lufthavne, hvor de befandt sig på tidspunktet for suspenderingen.

Derfor holder Norwegians MAX 8-flåde lige nu parkeret her:

Oslo, Norge: 3 fly

Las Palmas, Spanien: 3 fly

Stockholm, Sverige: 2 fly

København: 2 fly

Helsinki, Finland: 2 fly

Dublin, Irland: 2 fly

Malaga, Spanien: 1 fly

Tenerife, Spanien: 1 fly

Edinburgh, Skotland: 1 fly

Kittilä, Finland: 1 fly

Ifølge check-in.dk holder de i alt 371 fly, der er blevet leveret fra Boeing til omkring 50 flyselskaber på verdensplan, nu parkeret helt forskellige steder verden over.

Flest er der i lufthavnen i kinesiske Guangzhou, hvor 15 MAX’ere står stille. Urumqi Airport i Xinjiang-provinsen har 12 eksemplarer stående, mens der befinder sig 10 fly i lufthavnene i Dubai, Beijing, Houston, Istanbul og Windsor International Airport i Canada.

Desuden har Boeing selv 14 fly parkeret i Boeing Field Airport/King County International Airport.

Flyveforbuddet har ramt Boeing, efter at et fly fra Ethiopian Airlines styrtede ned 10. marts. 157 mennesker omkom. 29. oktober 2018 omkom 189 mennesker, da et Boeing 737 MAX 8 fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air styrtede i Java-havet.

Senest er det kommet frem, at der er klare lighedstegn mellem de flystyrt. Det viser data fra den sorte boks i Ethiopian Airlines-flyet. En foreløbig rapport om styrtet offentliggøres inden 30 dage.